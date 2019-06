Zeumeren Moddert keert zaterdag 29 juni terug op Zeumeren

Op zaterdag 29 juni vindt obstakel run Zeumeren Moddert plaats op recreatiegebied Zeumeren in Voorthuizen. Na een succesvolle editie in 2018 keert organisator Dojo Huigenbos vol enthousiasme terug. Met meer dan 25 obstakels wordt van het gehele recreatiegebied gebruik gemaakt. Dit betekent dat verschillende delen van het terrein in mindere mate bereikbaar zijn voor dagrecreanten. Er zijn vele hindernissen op het parcours te vinden waarbij de nodige modder niet zal ontbreken. Het zijn beproevingen voor deelnemers van alle leeftijden en het plezier van de deelnemers staat voorop. Aanmelden voor Zeumeren Moddert is nog steeds mogelijk via www.zeumerenmoddert.com. Ook voor dagrecreanten is het een gezellig evenement om te bezoeken als toeschouwer. Tijdens de op- en afbouw blijft Zeumeren voor alle bezoekers bereikbaar. Bezoekers dienen er rekening mee te houden dat bepaalde delen van het recreatiegebied in de periode van 27 juni tot en met 30 juni 2019 beperkt te gebruiken zijn. Op het recreatiegebied is betaald parkeren van toepassing. Ook tijdens Zeumeren Moddert is dit het geval.