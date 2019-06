Luxe vakantiepark Landal Kaatsheuvel

De bouw van het nieuwe vakantiepark Landal Kaatsheuvel vordert gestaag. De eerste gasten kunnen vanaf oktober in het park terecht; vanaf vandaag kan er geboekt worden voor een verblijf in een van de luxe vakantiewoningen. Landal Kaatsheuvel ligt aan de rand van de schitterende natuur van Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen, in de nabijheid van attracties als de Efteling en Safaripark De Beekse Bergen en de gezelligheid van steden als Breda, Tilburg en ’s-Hertogenbosch.

Landal Kaatsheuvel grenst aan het dorp Kaatsheuvel en ligt op ca. 2 kilometer afstand van de entree van de Efteling. Het vakantiepark krijgt 104 recreatiewoningen voor 4-, 6-, 8-, 10- en 12-personen, waaronder ook speciale kinderbungalows. De centrale voorzieningen bestaan uit onder meer een binnenzwembad, receptie, minishop, fietsverhuur en speelfaciliteiten. De woningen worden eigendom van particuliere investeerders. De verhuur en het beheer van het vakantiepark is in handen van Landal GreenParks. “Landal Kaatsheuvel is het vierde park van Landal GreenParks in Noord-Brabant, een unieke regio, die onze gasten veel te bieden heeft. Prachtige natuur naast de deur, bijzondere attracties in de nabijheid en mooie steden vlak in de buurt. Dat maakt het park bij uitstek geschikt voor gezinnen en families,” aldus Erik van Essen, commercieel directeur van Landal GreenParks.