TopParken speelt in op vraag naar meer privacy in Beekbergen

Uit het trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd (2018) van NBTC Holland Marketing blijkt dat mensen steeds vaker met een afstand van elkaar leven. Gezien de huidige individualisering van de maatschappij heeft dit volgens TopParken invloed op het gevoel van privacy in- en rondom een vakantiewoning. Recreatiepark Beekbergen, één van de 14 vakantieparken van TopParken, speelt met het ontwerp van de nieuwste vakantiewoning ‘de Beekhoeve’ in op deze trend. De aanbieder van vakantiewoningen heeft zichtbaar rekening gehouden met privacy tijdens het inrichten en plaatsen van deze woning. Zo is de woning gelegen op een rustige kavel met een natuurlijke afscheiding. Volgens TopParken is een privésfeer tijdens het verblijf in een vakantiewoning belangrijk. Een bosrijke locatie en een huiselijke sfeer hebben directe invloed op het gevoel van rust en privacy tijdens een vakantie. Door ‘buiten naar binnen te halen’ beleeft men naar eigen zeggen een intieme tijd in deze vakantiewoning. De grote raampartij en de openslaande deuren zorgen ervoor dat het terras met een eigen jacuzzi, sauna en buitendouche verbonden wordt met het moderne interieur. Ook het uitzicht op de Veluwse bossen heeft een positieve invloed op het gevoel van privacy. Van 22 tot en met maandag 24 juni worden er open huis dagen georganiseerd op het vakantiepark (Kuiltjesweg 44, Beekbergen). Klik hier voor informatie.