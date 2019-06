Ruim miljoen euro boete voor zeven animatiebedrijven

Zeven animatiebedrijven hebben van de Inspectie SZW in totaal ruim één miljoen euro boete gekregen. Deze bedrijven konden door een onvolledige administratie niet aangeven hoeveel uur hun medewerkers daadwerkelijk werkten op campings of vakantieparken. De Inspectie kon daarom niet controleren of de medewerkers wel minimaal het wettelijk minimumloon kregen. De onderzochte animatiebedrijven zetten op campings en vakantieparken veelal jongeren aan het werk om kinderen te vermaken. Vaak worden ze maar voor een klein aantal uur per dag of een dagvergoeding aangenomen, terwijl zij de hele dag en soms ook ’s avonds op de camping aanwezig zijn. Vermoedelijk werken ze dan ook veel meer uren dan waarvoor ze aangenomen zijn. Uit verklaringen van werknemers (er zijn er meer dan 200 gehoord) blijkt een werkweek van meer dan 60 uur geen uitzondering. Reden voor de Inspectie om bij negen animatiebedrijven te controleren of er inderdaad wel voldoende betaald werd. Zeven bedrijven bleken in overtreding. Opmerkelijk was de onvolledige administratie waardoor het onduidelijk was hoeveel uur de medewerkers daadwerkelijk hadden gewerkt, waardoor niet te herleiden was of zij voldoende brutoloon en brutovakantiebijslag hebben gekregen. Onderbetaling en te lange werkdagen zijn dan mogelijk. Het niet kunnen overleggen van informatie waaruit het betaalde loon, de betaalde vakantiebijslag en de gewerkte uren van de werknemer blijken, is een overtreding van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. De hoogte van de boete wordt bepaald aan de hand van het aantal werknemers en de duur dat zij in de onderzoeksperiode gewerkt hebben. De hoogste boete bedroeg € 212.000,- voor 30 werknemers en de laagste boete was € 56.000,- voor tien werknemers. Klik hier voor informatie.