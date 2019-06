Zeumeren beleeft tweede editie Gelderpop

Op zaterdag 6 juli a.s. vindt de tweede editie van Gelderpop plaats op recreatiegebied Zeumeren in Voorthuizen/Barneveld. Met diverse artiesten zoals BLØF, Guus Meeuwis, Racoon, Van Dik Hout, Rondé en Daredevils wordt het een zomerse, muzikale dag! Tijdens het evenement zijn alle stranden op Zeumeren gesloten en niet beschikbaar voor dagrecreatie. Daarnaast zijn SchatEiland, kiosk en Lounge&Sport Paviljoen Zeumeren deze dag gesloten. De waterskibaan is uitsluitend geopend voor abonnementhouders. De organisatie van Gelderpop verwacht zo’n 12.000 bezoekers.

Vanaf 12.00 uur gaan de poorten open. Het evenement zelf start om 13.00 uur en duurt tot 0.00 uur. De laatste tickets zijn nog verkrijgbaar via www.gelderpop.nl/tickets.

Op maandag 1 juli 2019 start de opbouw. Tijdens de op- en afbouw is het kinderstrand en de ligweiden gewoon te gebruiken. Dinsdag 9 juli wordt het terrein vanaf 12.00 uur weer opgeleverd. Tijdens de op- en afbouw zijn Lounge&Sport Paviljoen Zeumeren en SchatEiland Zeumeren gewoon bereikbaar, zie www.zeumeren.nl. Vrijdag 5 juli tussen 17.00 en 19.00 uur vindt de soundcheck plaats, die enige geluidshinder kan veroorzaken. Dagrecreanten zijn op 6 juli van harte welkom op recreatiegebied Strand Nulde/Horst of Zandenplas.