Maaien waterplanten van start

Op 1 juli 2019 start het maaien van een fors areaal waterplanten op het IJmeer en Markermeer. Watersporters en watersportbedrijven ondervinden veel last van de waterplanten. HISWA Vereniging, ondernemersorganisatie van de jachtbouw en watersport, is blij dat dit seizoen het maaien geregeld is. Samen met het Watersportverbond richtte HISWA een stichting op die het maaien coördineert en regelt: de Stichting Maaien Waterplanten IJmeer Markermeer. Dit als onderdeel van een meerjarige aanpak van de waterplantenproblematiek in een samenwerkingsverband van gemeenten, provincies en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze stichting gaf de opdracht aan de partij die het daadwerkelijke maaien en afvoeren gaat doen.”Om het vaargebied aantrekkelijk te houden, is het van belang dat er tijdig en voldoende gemaaid wordt”, zegt Gerdina Krijger, regiomanager Midden-Nederland van HISWA Vereniging.

Corridor bij Pampus

Door een kleine wijziging in de vergunning wordt er ook onder het eiland Pampus gemaaid. Hierdoor ontstaat een fraaie corridor voor diepstekende kajuit- en wedstrijdjachten. Om de jachthavens goed te informeren over de voortgang van de maaiwerkzaamheden stuurt de stichting dagelijks per Whatsapp een update over de voortgang. Jachthavens kunnen vervolgens hun ligplaatshouders optimaal informeren over de gemaaide gebieden.

Gemeente Amsterdam betaalt niet mee

“We zijn op de goede weg”, vervolgt Krijger. Vanuit HISWA blijft zij inzetten op een verruiming van de vergunning, zodat er in de toekomst meer gemaaid kan worden. Ook hoopt zij dat de gemeente Amsterdam als enig niet-betalende gemeente met geld over de brug komt. Ook die gemeente heeft een groot belang bij een bevaarbaar IJmeer en Markermeer. Klik hier voor informatie.