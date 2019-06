Nieuw publieksgebouw De Hoge Veluwe geopend

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft officieel het Park Paviljoen geopend, het gloednieuwe publieksgebouw van Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Iets na 14.00 uur wandelde de Koning, geflankeerd door onder meer gastheer Seger van Voorst tot Voorst, directeur/bestuurder van Het Nationale Park De Hoge Veluwe, als eerste het nieuwe publieksgebouw binnen. Eenmaal binnen, na een kort fotomoment voor de aanwezige pers, liet hij zich rondleiden door het Park Paviljoen, waarin zich onder meer educatie- en ontvangstruimten, een restaurant en de Parkwinkel bevinden. Na een wandeling door de omliggende natuur sprak de Koning met medewerkers en vrijwilligers van het Park en met de architecten van het gebouw, Job Floris van Monadnock en Willem Hein Schenk van De Zwarte Hond. Voorts liet Zijne Majesteit de Koning zich uitgebreid informeren over het actieve natuurbeheer en de biodiversiteit in het Park, over de natuureducatie voor kinderen en over het Totaalplan 2010-2025 waarvan het Park Paviljoen de eerste grote stap is. Nadat het centrumgebied vernieuwd is, zullen de drie Parkentrees worden gemoderniseerd voor een vlottere afwikkeling van bezoekersstromen. Na de Parkentrees volgt het in 1993 door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus geopende Museonder waar de expositie gericht op het leven onder de grond volledig zal worden vernieuwd. Klik hier voor informatie.