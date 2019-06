LEKKERGAAN NIETNORMAAL!

Walibi Holland organiseert deze zomer een vernieuwde en unieke editie van LEKKERGAAN! Elke woensdag van 24 juli t/m 28 augustus kun je van 10.00 tot 23.00 uur genieten van nietnormale rides, een lekkere dj line-up en foodtrucks. Bij Walibi Holland staan we natuurlijk bekend om onze spectaculaire rides, maar tijdens de 6 woensdagen van LEKKERGAAN gaan we nog een stapje verder.

Deze rides zijn tijdens LEKKERGAAN letterlijk NIETNORMAAL:

* Gillen met Blindfold Goliath. Goliath is de hoogste mega-coaster van de Benelux. Dat is al krankzinnig. Maar deze ride geblinddoekt doen? Dat is echt NIETNORMAAL.

* Tekenen in de achtbaan: create je eigen coaster art. Lost Gravity gooit je ondersteboven en binnenstebuiten. Zie tijdens zo’n bizarre rit maar eens het logo van Lost Gravity na te tekenen.

* Klaar voor de Cotton Candy Condor Challenge? Condor. Vijf keer over de kop, tachtig kilometer per uur. En dat terwijl je onder de baan hangt. Probeer dan maar eens een suikerspin te eten. Dat is NIETNORMAAL.

* Clubben met Bumper Beat. Check de botsauto’s tijdens LEKKERGAAN. Niet random een beetje tegen elkaar bumpen, maar bumpercruisen op superlekkere muziek.

* Trek je Space Gloves aan. 3… 2… 1… GO! Space Shot schiet als een raket omhoog en valt daarna weer keihard naar beneden. Bovenin ben je net zo gewichtloos als in de ruimte. Wat gebeurt er dan met een beker water?

* Minglen met Tour des Speeddates. Tour des Jardins is superchill door de tuin toeren. Tijdens LEKKERGAAN kun je echter zomaar je nieuwe liefde tegenkomen. Hoe? Met een blind date in Tour des Speeddates. C’EST PAS NORMAL!

* Waterfun in Exotic. Het kan best warm worden tijdens LEKKERGAAN. Gelukkig staat het SPLASH Team voor je klaar! Het team verrast je onverwachts met een watergevecht, dus wees gewaarschuwd… Join the SPLASH fight!

Goede muziek en heerlijk eten

Dit jaar draaien diverse dj’s op Main Stage de meest chille tracks waarbij de handjes de lucht in mogen. Moe van het dansen? Bezoek dan ons foudcourt met diverse foodtrucks en geniet van heerlijk eten en drinken. Natuurlijk is er voor ieder wat wils, dus gegarandeerd hernieuwde energie om tot 23.00 uur lekker te gaan!

LEKKERGAAN: zes woensdagen tot 23.00 uur geopend

Op 24 en 31 juli en 7, 14, 21 en 28 augustus vieren we de zomer met een vernieuwde editie van LEKKERGAAN. Unieke, spectaculaire rides met een twist, het lekkerste eten en drinken en vette beats: LEKKERGAAN is dit jaar NIETNORMAAL! Check Walibi.nl/lekkergaan voor meer informatie over LEKKERGAAN NIETNORMAAL.