Duikteam de Kaaiman opende deze maand de eerste onderwater-escaperoom ter wereld op recreatiegebied Berendonck. Op 18 meter diepte bevindt zich het onderwaterhuis, waar duikers verschillende vraagstukken in en rondom moeten oplossen. Sinds de opening stromen de aanmeldingen van teams binnen, ook vanuit het buitenland. Het onderwaterhuis heeft de vorm en omvang van een zeecontainer en de ruimte is ingericht met bankjes en een tafel. Via de ramen die rondom in het huis zitten, hebben de duikers zicht op het onderwaterleven en zie je het onderwaterleven aan je voorbij zwemmen. Bijzonder aan het huis is dat het van binnen volledig droog is en dat duikers in het huis hun duikbril en duikfles niet hoeven te gebruiken. Het principe achter deze droge ruimte onder water is het beste te vergelijken met een drinkglas dat omgekeerd onderwater wordt geduwd. Lucht blijft achter in het glas en via de onderkant van het glas is het mogelijk om in de lucht houdende ruimte te komen. Zo werkt het ook bij het onderwaterhuis; via een trap aan de onderzijde kunnen duikers de ruimte betreden.

Het spel

Het spel vertelt dat er vroeger op Berendonck een onderwaterlaboratorium van Jacques-Yves Cousteau heeft gestaan. In het laboratorium was men bezig met baanbrekend onderzoek naar de mogelijkheid voor de mens om te kunnen leven onder water. Het onderzoek is destijds om onduidelijke redenen plotseling gestopt en veel van de resultaten van het onderzoek zijn daarbij verloren gegaan. Het is de taak aan de deelnemers om de teloorgang van het laboratorium te onderzoeken en om het verhaal terug in de geschiedenis boeken te krijgen. Verschillende puzzels en aanwijzingen leiden de onderzoekers naar verschillende ruimtes die zich boven én onder water bevinden en alleen de meest oplettende deelnemers weten uiteindelijk de code te kraken waarmee ze de ware toedracht achter de teloorgang te weten komen. Meer informatie over Duikteam de Kaaiman en de escaperoom is te vinden op www.kaaiman.nl/escaperoom

foto: Duikteam de Kaaiman