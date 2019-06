Herfstvakantie voor jong en oud op het Muiderslot

Van 19 oktober t/m 27 oktober 2019 is het herfstvakantie op het Muiderslot. Er is dan in het kasteel van alles te beleven voor jong en oud. Maak kennis met echte ridders, kom knutselen, ontmoet schrijfster Simone van der Vlugt of vier feest op de verjaardag van Amsterdam. Wat die verjaardag te maken heeft met het Muiderslot? Kom langs als je daar meer over wilt weten.

Ridders van de IJssel

In het weekend van 19 en 20 oktober 2019 logeren de Ridders van de IJssel op het Muiderslot. Zij brengen de middeleeuwen tot leven met diverse activiteiten in het kasteel. Naast vertier en vermaak komen bezoekers van alles te weten over ambachten, wapenschilden en banieren uit die tijd. Tijdens dit weekend geldt een toeslag van €2,50 p.p. op de reguliere entreeprijs.

Doe-activiteiten voor kinderen

De hele herfstvakantie kun je gratis komen knutselen in het kasteel. Wat dacht je van je eigen boekenlegger maken? Leuk voor jezelf of als cadeautje. Het Muiderslot is dol op boeken. Dat komt omdat de beroemde Nederlandse schrijver P.C. Hooft heel lang op het kasteel heeft gewoond in de 17e eeuw. Houd je niet zo van knutselen? Kom dan luisteren naar riddersprookjes en kasteelverhalen op zondagmiddag 13 oktober 2019 in de slotkapel. Of ga op ontdekkingstocht door kasteel en tuinen met je eigen set activiteitenkaarten (elke dag beschikbaar voor kinderen onder begeleiding van een volwassene; kaartenset à €2,50 te koop bij de kassa).

De verjaardag van Amsterdam

Het is feest op het Muiderslot op zondag 27 oktober! Die dag viert Amsterdam zijn 744e verjaardag. En wie jarig is, trakteert. Bezoekers kunnen deze middag een gratis rondleiding volgen over de historische band tussen Amsterdam het Muiderslot. Wat deze twee met elkaar te maken hebben? Na deze rondleiding weten de bezoekers het. Ook is er een presentatie te zien over de relatie tussen de stad aan de Amstel en het kasteel aan de Vecht. De internationale aanduiding ‘Amsterdam Castle’ is namelijk veel meer dan een marketingclaim….

Meet & greet met schrijfster Simone van der Vlugt

Op zondag 27 oktober 2019 om 15u komt schrijfster Simone van der Vlugt langs op het Muiderslot. Naar aanleiding van haar recente historische roman over de beroemde Amsterdamse familie Bicker, vertelt de schrijfster over de band tussen de Bickers, het Muiderslot en Amsterdam. Kaartjes hiervoor kosten 5 euro (excl. entree) en zijn vanaf begin oktober online te reserveren via www.muiderslot.nl .

Openingstijden en meer informatie:

Het Muiderslot is tijdens de herfstvakantie op doordeweekse dagen geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur en in het weekend van 12.00 tot 17.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.muiderslot.nl