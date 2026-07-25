Reis je binnenkort? Dit zijn de fijnste en de meest frustrerende luchthavens van Europa

De zomervakantie is in volle gang en miljoenen reizigers vertrekken via een Europese luchthaven. Maar de ene luchthaven maakt het vertrek een stuk aangenamer dan de andere. Holidu, het portaal voor vakantieverhuur, analyseerde de gemiddelde Google Maps-score en het aantal recensies van de drukste luchthavens van Europa om te bepalen waar reizigers het meest tevreden vertrekken en waar ze zich juist het vaakst ergeren. In totaal kregen 85 luchthavens een plek in de ranglijst. En wat meteen opvalt voor de thuisreiziger: geen enkele Nederlandse of Belgische luchthaven haalt de top 25 van best beoordeelde luchthavens.

Je vindt het volledige onderzoek hier:

https://www.holidu.nl/magazine/beste-en-slechtste-luchthavens-europa

In het kort:

Istanbul , Porto en Helsinki halen de top 3 met een 4,4 en zijn de enige luchthavens met die score.

, Porto en Helsinki halen de top 3 met een 4,4 en zijn de enige luchthavens met die score. Heraklion (Kreta) is met een 2,6 de laagst beoordeelde luchthaven van Europa en de enige onder de 3,0.

(Kreta) is met een 2,6 de laagst beoordeelde luchthaven van Europa en de enige onder de 3,0. Charleroi zakt een plaats ten opzichte van vorig jaar en is de op één na slechts beoordeelde luchthaven van Europa.

zakt een plaats ten opzichte van vorig jaar en is de op één na slechts beoordeelde luchthaven van Europa. Geen enkele Nederlandse of Belgische luchthaven haalt de top 25: Schiphol staat 39e (3,9), Zaventem zakte negen plaatsen naar plek 40.

Nederlandse en Belgische luchthavens: Zaventem zakt het hardst

Amsterdam Airport Schiphol houdt met een 3,9 exact dezelfde plek als vorig jaar (39 van 85). Reizigers prijzen in hun recensies de duidelijke bewegwijzering, de goede organisatie, het ruime winkel- en restaurantaanbod en de directe treinverbinding, maar noemen minstens zo vaak de drukte, de onderbezetting en de lange rijen bij de security. Eindhoven Airport blijft eveneens onveranderd op plek 51 met een 3,8: een compacte, overzichtelijke luchthaven, al klagen reizigers over te weinig zitplaatsen en een capaciteit die in het hoogseizoen tekortschiet.

In België is de beweging groter. Brussels Airport (Zaventem) is de opvallendste daler van de regio: de luchthaven zakte van plek 31 naar 40 en zag zijn score teruglopen van 4,0 naar 3,9, een verlies van negen plaatsen. Reizigers zijn over het algemeen te spreken over het winkelaanbod, het meertalige personeel en de treinverbinding, al vinden velen het eten er prijzig. Brussels South Charleroi Airport blijft onderaan de ranglijst staan, op plek 84 van 85 met een 3,1. Als uitgesproken budgetluchthaven verwerkt Charleroi grote aantallen budgetreizigers, en die drukte drukt op de beoordelingen; tegelijk maakt dat model juist lage ticketprijzen mogelijk. Reizigers noemen in hun recensies vooral de betaaltoiletten en de wachtrijen op piekmomenten.

De best beoordeelde luchthavens van Europa

Aan de top van de ranglijst staan drie luchthavens met een gemiddelde van 4,4: Istanbul, Porto en Helsinki. Zij zijn de enige luchthavens die deze score halen. De top is bovendien stabiel: de eerste veertien plekken bleven ongewijzigd ten opzichte van 2025. De grootste stijger is Dublin, dat acht plaatsen klom naar plek 22, terwijl Palma de Mallorca met een verlies van zes plaatsen de grootste daler was.

1. Istanbul, Turkije (IST)

Google Maps-score: 4,4

Aantal recensies: 110.254

Istanbul Airport is de best beoordeelde luchthaven van Europa. In hun recensies noemen reizigers vooral de indrukwekkende schaal en moderne architectuur, de ruime opzet, de gratis wifi, de directe metroverbinding met de stad en het uitgebreide loungeaanbod. Wie hier overstapt, moet wel rekening houden met flinke loopafstanden.

2. Porto, Portugal (OPO)

Google Maps-score: 4,4

Aantal recensies: 33.878

Francisco Sá Carneiro Airport in Porto deelt met een 4,4 de hoogste score. In de recensies keren steeds dezelfde punten terug: een schone, overzichtelijke luchthaven die makkelijk te navigeren is, vriendelijk en behulpzaam personeel en een directe metroverbinding naar het centrum. Meerdere reizigers noemen het simpelweg de beste luchthaven van Portugal.

3. Helsinki, Finland (HEL)

Google Maps-score: 4,4

Aantal recensies: 20.156

Helsinki Airport completeert het podium, eveneens met een 4,4. Reizigers roemen in hun recensies het strakke, moderne design, de rust en ruimte, en het gemak van één overzichtelijke terminal. Ook de lounges, de laadpunten en de treinverbinding met de stad worden vaak genoemd.

De top 10 wordt compleet gemaakt door:

4. Athene, Griekenland | 4,3 | 53.883 recensies

5. Zürich, Zwitserland | 4,3 | 34.951 recensies

6. Alicante, Spanje | 4,3 | 26.227 recensies

7. Malta, Malta | 4,3 | 20.521 recensies

8. Thessaloniki, Griekenland | 4,3 | 18.250 recensies

9. Riga, Letland | 4,3 | 15.134 recensies

10. Fuerteventura, Spanje | 4,3 | 14.870 recensies

Griekenland en Spanje zijn met elk twee luchthavens het best vertegenwoordigd in de top 10. In de volledige top 25 loopt Spanje verder uit met zes luchthavens: Alicante, Fuerteventura, Gran Canaria, Madrid, Palma de Mallorca en Arrecife.

De luchthavens met de laagste beoordelingen

Aan de andere kant van het spectrum staan de luchthavens waar reizigers kritischer zijn. Belangrijk om te vermelden: dit zijn vaak populaire vakantie- en prijsvechtersbestemmingen die in het hoogseizoen veel meer passagiers verwerken dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn gebouwd. Die piekdrukte weegt zwaar op de beoordelingen.

1. Heraklion, Griekenland (HER)

Google Maps-score: 2,6

Aantal recensies: 28.458

Heraklion International Airport op Kreta krijgt met een 2,6 de laagste beoordeling. In de recensies keert het woord ‘overvol’ het vaakst terug, en dat laat zich verklaren: als belangrijkste toegangspoort tot Kreta verwerkt de luchthaven in de zomermaanden een veelvoud van de passagiers waarvoor ze oorspronkelijk is ontworpen. Die piekdrukte verklaart de meeste opmerkingen over wachtrijen en zitruimte. Tegelijk noemen reizigers de korte reistijd naar de stad en de vlotte security als pluspunten.

2. Charleroi, België (CRL)

Google Maps-score: 3,1

Aantal recensies: 26.348

Brussels South Charleroi Airport eindigt net boven Heraklion. Als uitgesproken budgetluchthaven trekt Charleroi grote aantallen reizigers, en dat is terug te zien in de recensies: het meest genoemde onderwerp zijn de betaaltoiletten, gevolgd door de drukte op piekmomenten. Daar staat tegenover dat reizigers de lage ticketprijzen waarderen die de luchthaven mogelijk maakt.

3. Nantes, Frankrijk (NTE)

Google Maps-score: 3,2

Aantal recensies: 10.544

Nantes Atlantique Airport sluit de top drie. De luchthaven is de afgelopen jaren sneller gegroeid dan haar infrastructuur kon volgen, wat de meeste opmerkingen verklaart: te weinig zitplaatsen en een beperkt aanbod aan winkels en restaurants. Het personeel wordt daarentegen juist vaak als vriendelijk en behulpzaam omschreven.

De top 10 wordt afgemaakt door:

4. Pisa, Italië | 3,2 | 12.692 recensies

5. Bordeaux, Frankrijk | 3,2 | 20.214 recensies

6. Manchester, Verenigd Koninkrijk | 3,2 | 34.934 recensies

7. Berlin, Duitsland | 3,2 | 49.272 recensies

8. Marseille, Frankrijk | 3,3 | 14.846 recensies

9. Bologna, Italië | 3,3 | 26.469 recensies

10. Londen, Verenigd Koninkrijk | 3,3 | 41.270 recensies

Frankrijk telt drie luchthavens in de tien laagst beoordeelde, gevolgd door Italië en het Verenigd Koninkrijk met elk twee. Kijken we naar de volledige top 25, dan levert het Verenigd Koninkrijk er zelfs acht.

Onderzoeksmethode

Voor dit onderzoek analyseerde Holidu de gemiddelde Google Maps-score en het aantal recensies van de drukste luchthavens van Europa. Luchthavens in landen waarvoor geen actuele en betrouwbare gegevens beschikbaar waren, zijn buiten beschouwing gelaten. In totaal kregen 85 luchthavens een plek in de ranglijst. De beschreven ervaringen zijn gebaseerd op de onderwerpen die reizigers zelf het vaakst in hun Google Maps-recensies benoemen. De gegevens zijn verzameld in juni 2026 en kunnen sindsdien licht zijn gewijzigd.