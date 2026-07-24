Tot en met mei bijna een kwart meer overnachtingen op Nederlandse campings

Uit een analyse van CBS-cijfers door campingspecialist ACSI blijkt dat er in de eerste 5 maanden van 2026 fors meer is gekampeerd in Nederland dan het jaar ervoor. Het aantal overnachtingen op campings steeg met 22,5% en voor het eerst werden meer dan 1 miljoen gasten uit eigen land geteld.

ACSI inspecteert jaarlijks 10.000 campings in heel Europa en concludeert uit de data van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat in de periode van januari tot en met mei dit jaar fors meer is gekampeerd in Nederland. De campings registreerden bijna 1,7 miljoen gasten, oftewel 18,3% meer dan een jaar eerder in dezelfde periode. Daarvan waren 1,05 miljoen vakantiegangers uit eigen land; een plus van 20.1% en voor het eerst lag dat aantal boven het miljoen. Het aantal buitenlandse gasten lag bovendien voor het eerst boven 600.000.

4 miljoen in mei

In totaal boekten de campinggasten bijna 6,6 miljoen overnachtingen, waarvan bijna 4 miljoen alleen al in de maand mei. In vergelijking met de eerste 5 maanden van 2025 bedroeg de stijging 22,5% en de Nederlandse vakantiegangers spendeerden zelfs 26,9% meer nachten op de Nederlandse campings. Overigens werd er ook in januari al volop meer gekampeerd dan in januari vorig jaar: 50.000 gasten spendeerden 215.000 nachten in de koudste maand van het jaar. ACSI ziet op het eigen boekingsplatform voor campings eveneens een aanzienlijke groei in de eerste maanden van het jaar. In heel 2025 telde het CBS bijna 5,6 miljoen campinggasten en 26 miljoen overnachtingen.

Winterkamperen

CEO Ramon van Reine ziet het voorjaar steeds belangrijker worden: “Zowel in Nederland als in het buitenland wordt alsmaar meer en vaker gekampeerd. Zodra de eerste zonnestralen zich aandienen trekken de kampeerders erop uit, vooral in combinatie met feestdagen als Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. In mei was het bovendien al bijzonder warm in Nederland, maar we zien in de cijfers ook dat het winterkamperen zeer populair is. Voor de campinghouders is het in elk geval goed nieuws dat ze niet langer alleen maar van juli en augustus afhankelijk zijn, maar dat hun seizoen aanmerkelijk langer wordt.”

