Reisgigant TUI verliest record van €3 mrd, €700 mln per maand

TUI Group, het grootste reisconcern van Europa, heeft al drie steunoperaties van de Duitse overheid achter de rug, en ziet de kas nog steeds in hoog tempo leeglopen. De touroperator maakte gisteren een recordverlies van meer dan €3 mrd bekend. Het concern moet vrezen dat de financiële middelen in maart of april 2021 opnieuw uitgeput zijn.

TUI wordt zwaar getroffen door de coronacrisis. De reisgigant lijdt maandelijks een verlies van circa €700 mln. De groep schrapte eerder dit jaar wereldwijd zo’n 8000 van de 72.000 banen. Nieuwe reorganisaties zijn aanstaande. Door de vele reisbeperkingen en quarantainemaatregelingen is het aantal boekingen voor zonvakanties en wintersportverblijven dramatisch gedaald. De boekingen voor winter 2020/2021 liggen bijvoorbeeld 82% beneden het niveau van vorig jaar. Dat blijkt ook uit de omzetcijfers. De reisonderneming realiseerde in het afgelopen boekjaar (tot eind september) een omzet van €7,95 mrd tegen €19 mrd een jaar eerder. Dit boekjaar telde vijf ‘normale’ maanden en zeven coronamaanden. Door de geringe reislust leed TUI een verlies van €3 mrd voor rente en belastingen. Per aandeel was het verlies €5,45, dat is bijna twee euro meer dan waar analisten gemiddeld op hadden gerekend.

Beleggers reageerden teleurgesteld. Op de beurs van Londen, waar TUI genoteerd staat, leed het reisconcern gisterochtend een koersverlies van 5%. Het aandeel is opgenomen in de FTSE 100-index. Grootaandeelhouder is de Russische staalmagnaat Alexej Mordasjov, die 25% van de aandelen in bezit heeft. Andere aandeelhouders zijn de Spaanse hoteliers RUI en de Egyptische familie El Chiaty. De onderneming uit Hannover beschikt nog over €2,5 mrd aan liquide middelen. TUI deed al drie keer een beroep op de Duitse overheid voor financiële steun, de laatste keer in november. In totaal heeft Berlijn al €4,3 mrd aan steun verleend, vooral in de vorm van leningen. Het zijn leningen met een korte looptijd: in juli 2022 moet TUI bijna €3 mrd van de staatssteun terugbetalen, een onmogelijke opgave voor een bedrijf dat in topjaar 2019 een nettowinst boekte van niet meer dan €416 mln.

TUI is een touroperator die ervoor heeft gekozen om zelf eigenaar te zijn van vakantiehotels (400), vliegtuigen (130) en cruiseschepen (14). Die strategie komt het bedrijf nu duur te staan. Het management onder Fritz Joussen heeft grote moeite om de uitgaven in balans te brengen met de sterke geslonken inkomsten. De onderneming heeft zich ten doel gesteld komend jaar €400 mln te besparen op de bedrijfskosten. Hoeveel banen geschrapt gaan worden, is nog onduidelijk. In Nederland, waar TUI 2400 werknemers telt, is met de vakbonden overeenstemming bereikt over een sociaal plan en over de ontslagvergoedingen voor het overtollig personeel. Een concurrent, Thomas Cook, bezweek in het najaar van 2019 onder een zware schuldenlast. De ondergang van de Britse reisonderneming met wereldwijd ruim 21.000 werknemers, veroorzaakte een schokgolf in de reiswereld.

Ook in Nederland krijgt de reissector zware klappen. De nummer twee en drie, Sunweb en Corendon, wilden in 2019 samengaan, maar door de uitbraak van het virus is een krachtenbundeling onzeker geworden. Sunweb, dat Corendon voor €146 mln zou kopen, probeert onder de koopovereenkomst uit te komen. Corendon tracht via de rechter te bereiken dat de onderneming toch wordt overgenomen tegen de eerder vastgestelde condities.

Bron: Financieel Dagblad