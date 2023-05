Relaunch KHN-campagne ‘Kom werken in de horeca’

Werken in de horeca, verrassend veelzijdig

Net als de meeste sectoren kampt ook de horeca nog steeds met arbeidskrapte. En die krapte zal nog verder toenemen. Daarom herintroduceert Koninklijke Horeca Nederland (KHN) de ‘Kom werken in de horeca’-campagne uit 2021. Met de vernieuwde campagne, genaamd ‘Werken in de horeca, verrassend veelzijdig’ maakt KHN zich hard om het imago van werken in de horeca te verbeteren in een poging personeelstekort terug te dringen. Door middel van inspirerende content, tools en tips helpt KHN horecaondernemers de juiste mensen te bereiken en de horeca op de kaart te zetten als dé branche om in te werken.

Zo helpen we horecaondernemers aan medewerkers

Vanaf half april gaat KHN actief campagne voeren om werken in de horeca en het volgen van horecaopleidingen te promoten. Daarbij richt KHN zich zowel op horecastudenten en -professionals als op flexwerkers en zij-instromers. Veel horecaondernemers houden namelijk vast aan jonge en tijdelijke werknemers. Helaas laten demografische cijfers zien dat het aantal jongeren afneemt en daarom wil KHN laten zien dat er veel meer mogelijkheden zijn. KHN-voorzitter Marijke Vuik: “We laten zien hoe waardevol, leerzaam én leuk het is om te werken in de horeca. En dat het ook een zeer geschikte branche is voor een langdurige carrière, volop ontwikkelmogelijkheden. Want werken in de horeca, dat is verrassend veelzijdig. Met inspiratieverhalen geven we een positieve boost aan het imago van de branche. In de loop der tijd is er binnen de horeca veel veranderd: we zijn meegegroeid met de tijd en met de nieuwe generatie. En dat laten we met de campagne zien.”

Verrassend veelzijdig

De gedachte achter de nieuwe KHN-campagne was eenvoudig: werken in de horeca, dat is verrassend veelzijdig. En dat is ook echt zo. Van hotel tot restaurant, van (eet)café tot wellnessresort en van bowlingbaan tot pretpark: de horeca is een veelzijdige bedrijfstak. Een sector waarin je een loopbaan kunt opbouwen, het beste uit jezelf kunt halen en vaardigheden opdoet waar je de rest van je leven iets aan hebt. De campagne bestaat voornamelijk uit persoonlijke, echte verhalen van horecaondernemers, maar vooral van medewerkers.

Personeelstekort

De krapte op de arbeidsmarkt blijft een grote uitdaging voor veel horecaondernemers. Er zijn momenteel 440.000 personen werkzaam in de horeca en er is een grote instroom van nieuwe, voornamelijk jonge, medewerkers. Deze groep bestaat voor een groot deel uit deeltijders en/of medewerkers zonder horecaopleiding. Het aantal mensen dat een vakdiploma in de horeca haalt, neemt al jaren af. Ook zien veel jongeren de horeca nog steeds als een tijdelijke werkgever en stromen na één of twee jaar weer uit. En die krijg je niet zo snel meer terug. De spanning op de arbeidsmarkt zal naar verwachting nét wat minder worden, maar de krapte blijft.

KHN-voorzitter Marijke Vuik: “Van jong tot oud en van starter tot ervaren professional: kom werken in de horeca en ervaar zelf hoe mooi en verrassend veelzijdig onze branche is.”

Kies jij voor een toekomst in de horeca?

Werken in de horeca is verrassend veelzijdig. De branche kent veel verschillende beroepen en locaties, dus er is altijd wel iets dat bij jou past. Lijkt een baan in de horeca je wel wat? Kijk op op www.komwerkenindehoreca.nl/.

Op zoek naar nieuwe medewerkers?

Horecaondernemers die zich willen aanmelden, kunnen via www.komwerkenindehoreca.nl/ de wervingstoolkit aanvragen.