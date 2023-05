Campings van harte welkom op Caravana 2024

Na het prachtige weer van afgelopen weekend is het kampeerseizoen nu toch echt van start gegaan. Tenten worden van zolder gehaald, campers en caravans van stal en de campings zijn er klaar voor om hun gasten te verwelkomen. Eindelijk weer lekker genieten van het buitenleven.



Caravana is de plek om je te oriënteren op je volgende vakantiebestemming. Afgelopen editie waren er een mooi aantal campings en bestemmingen op Caravana vertegenwoordigd. Van kleine tot grote campings en van 50+ campings tot gezinscampings. Dit aanbod gaan we voor aankomende editie nog meer uitbreiden. Het doel is om alle hallen weer als vanouds invulling te geven. Voldoende ruimte dus voor alle campings die willen komen.

Heb jij een camping of vertegenwoordig je een reisbestemming en ben je nieuwsgierig naar de nieuwe deelname mogelijkheden? Klik op de link voor meer informatie.

Inschrijven – Caravana

NIEUW! Speciaal voor campings en bestemmingen is deelname mogelijk vanaf €500,-

Om het voor campings en bestemmingen nog aantrekkelijker te maken om deel te nemen aan Caravana 2024 bieden we voor aankomende editie ook kramen. Deze kramen zijn 3 bij 1 meter en komen te staan op het campingplein. Iedere kraam is voorzien van een stroomaansluiting, prikverlichting en tapijt. Boven het plein komt een truss met signing. Dit plein krijgt extra media aandacht.

Reserveer snel je plekje voor €500,- per kraam (excl. btw en inschrijfgeld) op dit plein. Er zijn een beperkt aantal kramen beschikbaar.