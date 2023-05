Kamperen in een tentje? Campings worden steeds luxer

In een fleurige houten hut natuurwijntjes drinken of genieten vanuit je eigen bubbelbad middenin de natuur: de traditionele camping wordt steeds vaker omgebouwd tot hippe kampeerplek. Hierdoor komen er naast families, van oudsher de meest lucratieve doelgroep, nu ook andere groepen hun eigen locatie.

Nieuwe recreatieplekken waar ‘je alleen jezelf hoeft mee te nemen’ zijn aan een opmars bezig. Eindeloos touwen uit de knoop halen, Grieks-Romeins worstelen met tentzeil, haringen krom slaan: de klassieke kampeerder kent dit soort vakantiestress maar al te goed. Nieuwe doelgroepen willen tijdens vakanties vooral de lusten van de natuur en niet de lasten, zo blijkt uit een rondgang.

,,Je hoeft hier alleen maar te zijn”, zo vat Lisanne Goenee het motto van het Vinkeveense Zwier bondig samen. ,,Wij doen de rest. We koken uit de eigen moestuin, ontzorgen is hier het sleutelwoord.” Ze ziet duidelijk een nieuwe doelgroep die de plek aan de Vinkeveense Plassen bezoeken. ,,Veel stedelingen, uit Amsterdam en Utrecht. Een plek om tot rust te komen, zo om de hoek, we merken dat daar echt behoefte aan is.”

Nokia-telefoon voor noodgevallen

Om de opkomende, meer persoonlijke vorm van toerisme te onderstrepen: ,,We organiseren Solo Retreats, speciale inspiratiesessies tijdens het verblijf. We hebben hier zelfs een eilandje op de plas waar je in een bootje naar toegaat, alleen of met zijn tweeën. Je krijgt slechts een Nokia-telefoon mee voor noodgevallen en wat recepten en ingrediënten. Het doel? In verbinding komen met jezelf.”

Het past bij de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek; het aantal klassieke campings krimpt. Sinds 2012 ging vijftien procent van de slaapplekken verloren ten opzichte van hotels en huisjes.

Slapen tussen de koeien

Ook organisaties die zich bezig houden met toerisme-promotie zien verschuivingen. Wietske Laudy van Woerden Marketing ziet de hang naar nieuwe vormen van verblijven als onderdeel van een groter patroon. ,,Vakanties gaan tegenwoordig over persoonlijke ervaringen. Daar past een bijzondere overnachting natuurlijk ook in. Dus dan kun je in ons gebied denken aan slapen tussen de koeien of in een hooiberghut.”

Zelfs bedrijven zien mogelijkheden mee te liften. ,,Ik ben zelf een verwoed kampeerder, met de caravan”, vertelt Jos van Lint uit Boskoop, die zijn geld verdient in de bomenkwekerij. ,,Dat zit wel in het bloed. Om de telerscultuur van Boskoop onder de aandacht te brengen vond ik dat we accommodaties op een voormalige proeftuin moesten plaatsen, onder de naam Green Float. Over een aantal jaar hebben we hier 21 huisjes.”

Ook hij ziet nieuwe doelgroepen. ,,Er komt hier van alles. Zoals groepjes vriendinnen die biologische wijn komen drinken, terwijl ze kijken naar meerkoeten die een nestje bouwen. Prachtig, toch?”

Bron: De Gelderlander