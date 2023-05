De Bijenberg uitgeroepen tot ‘Beste Bed & Breakfast van Nederland 2023’

B&B De Bijenberg in het Overijsselse Dedemsvaart is woensdag verkozen tot Beste Bed & Breakfast van Nederland 2023. De accommodatie gooide dit jaar hoge ogen in het Nederlandse classificatiesysteem voor B&B’s, mede dankzij de luxe voorzieningen en wellnessfaciliteiten. Ook wordt de B&B door gasten van Bedandbreakfast.nl beloond met een 9,7 wat meetelt bij de winst.

“Een vakantie of weekendje weg bij een B&B in Nederland is populairder dan ooit, waarbij De Bijenberg het summum is voor liefhebbers van luxe B&B’s!”, aldus Hanny Arens, voorzitter van Stichting Bed & Breakfast Nederland. “Gasten vertoeven hier op een prachtig landgoed, in fraaie gastenverblijven waar het hen aan niets ontbreekt. De hot tub, sauna, gym, tennisbaan én het uitgebreide streekontbijt zijn de overtreffende trap.”

De diversiteit van B&B’s varieert van eenvoudig tot zeer luxe. Daarom zijn er naast de hoofdprijs in de categorie 5 tulpen, ook winnaars verkozen in de categorieën 2 tot en met 4 tulpen. De winst is toegekend op basis van een objectieve normen- en scorelijst, in combinatie met een persoonlijk bezoek van een mystery guest. Voor het totaalbeeld van de kwaliteit en gastvrijheid die de B&B’s bieden, tellen ook de reviewcijfers mee die gasten geven op Bedandbreakfast.nl. Dit zijn de winnaars per klasse:



Winnaar categorie 5 Tulpen

De Bijenberg in Dedemsvaart (Overijssel)

Winnaar categorie 4 Tulpen

DreamZzz in Kaatsheuvel (Noord-Brabant)

Winnaar categorie 3 Tulpen

By Ann in Noordeloos (Zuid-Holland)

Winnaar categorie 2 Tulpen

B&B de Roem van Altena in Uitwijk (Noord-Brabant)

Over Stichting Bed & Breakfast Nederland

Stichting Bed & Breakfast Nederland is initiatiefnemer en uitvoerder van de Nederlandse Bed & Breakfast Classificatie. De deelnemende accommodaties van dit classificatiesysteem worden periodiek bezocht door een mystery guest, beoordeeld aan de hand van een normenlijst en op basis daarvan ingedeeld in een klasse. De mate van comfort en luxe wordt weergegeven met behulp van 1 tot en met 5 tulpen. De verkiezing wordt georganiseerd in samenwerking met Bedandbreakfast.nl.