Recreatie Vakbeurs: eerste vijf segmenten van de beurs compleet volgeboekt

De inschrijvingen voor Recreatie Vakbeurs 2023 op 14, 15 en 16 november in Evenementenhal Hardenberg verlopen voorspoedig en sneller dan normaal. De segmenten Recreatietechniek, Dienstverlening, ICT & Software, Entertainment & Games en Spelen & Bewegen zijn volledig volgeboekt. Met een beoordeling van een 8.3 door bezoekers en exposanten wordt de vakbeurs gezien als hét ontmoetingsmoment van de gehele branche. Alle facetten uit de recreatiebranche zijn vertegenwoordigt waarbij ook praktische voorbeelden en kennisoverdracht centraal staan.

“Vorig jaar hadden we een recordaantal inschrijvingen met meer dan 300 exposanten verdeeld over 8 hallen. Daarbovenop hadden we een recordaantal bezoekers, met een groei van 50%. Dit betekende maar liefst 8.000 bezoekers uit Nederland, België en Duitsland. Het feit dat nu al de eerste vijf segmenten compleet volgeboekt zijn, bevestigt de belangstelling van de beurs en hoe enthousiast de exposanten zijn om hun producten en diensten te presenteren aan een groot publiek. Dit is ook een positief teken tegenover onze bezoekers. Er zal weer veel te zien en te ontdekken zijn op de beurs”, zegt Kristel Stötefalk namens Recreatie Vakbeurs.

Inmiddels is 85% van de beurs volgeboekt. “We voegen wekelijks nieuwe bedrijven toe aan de beurs, maar ook bedrijven die in voorgaande jaren al hebben meegedaan. Hierbij bekijken wij goed of het aanbod van de beurs aansluit op de wensen van de sector waarmee we volop in gesprek zijn. Ik adviseer de bedrijven die bij ons op de beurs willen staan dan ook om er snel bij te zijn!”, aldus Stötefalk.

Recreatie Vakbeurs is te bezoeken op dinsdag 14, woensdag 15 en donderdag 16 november 2023 in Evenementenhal Hardenberg. Voor meer informatie: www.recreatie-vakbeurs.nl.