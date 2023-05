TUI heeft zijn reizigers terug maar wantrouwen bij beleggers blijft

De zomerboekingen lopen goed, de prijzen van een vakantie liggen veel hoger dan voor de pandemie en de staatssteun is afbetaald. Toch weet reisgigant TUI het wantrouwen bij beleggers niet weg te nemen.

TUI, het grootste reisconcern ter wereld, maakte vorige week de resultaten over het tweede kwartaal bekend. Ceo Sebastian Ebel wees op de sterke zomerverkopen die bijna weer op het niveau liggen van 2019. De topman voorspelde een goed financieel jaar: het bedrijfsresultaat en de omzet zullen fors hoger uitkomen dan in 2022.

Maar de positieve geluiden kunnen de afwachtende houding van beleggers niet wegnemen. Sinds begin dit jaar is de koers van het reisaandeel, dat genoteerd staat in Londen en Frankfurt, met een derde gedaald. En over de iets langere termijn is het beeld nog dramatischer. Het aandeel TUI is, na enkele samenvoegingen van aandelen, minder dan zes euro per aandeel waard en dat is 75% minder dan voor de uitbraak van de pandemie.

De jongste kwartaalresultaten leiden niet direct tot kooplust bij beleggers. De Duitse reisgroep, die ook in Nederland absoluut marktleider is, is op dit moment verlieslatend. In het tweede kwartaal van boekjaar 2023/2024 was er negatief bedrijfsresultaat (ebit) van €242 mln op een omzet van €3,2 mrd. In de eerste jaarhelft was er een nettoverlies van €620 mln. De omzet steeg in die zes maanden naar bijna €7 mrd.

Voor de rest van het jaar voorspelt topman Ebel, die TUI nu bijna een jaar leidt, betere resultaten. De zomerboekingen die de reisonderneming al binnen heeft, versterken die prognose volgens hem. Veel van de Britse en Duitse klanten boekten een zomervakantie in Spanje, Turkije of Griekenland.

TUI (Touristik Union International) is niet de enige in de reis- en luchtvaartsector die hint op een topzomer. Ook Lufthansa, easyJet en Ryanair maken gewag van een hoge reislust met veel boekingen voor de zomervakantie. Ondanks de hoge inflatie en de onzekere economische vooruitzichten geven de miljoenen klanten van TUI hun vakantie hoge prioriteit. De boekingen liggen 13% boven die van de zomer van 2022, die nog als een ‘inhaalzomer’ werd beschouwd.

Topman Ebel houdt vast aan de strategie dat de reisgroep in veel markten actief moet zijn en vooral pakketreizen moet verkopen. Zo bezit TUI een eigen luchtvaartmaatschappij, duizenden reisbureaus, honderd touroperators, meer dan 400 hotels en achttien cruiseschepen.

Mede door die aanzienlijke bezittingen, die in de pandemie zwaar drukten op de balans, werd de groep zwaar getroffen door corona. De groep kon alleen overleven dankzij Duitse staatssteun van in totaal €4,3 mrd. Die steun van Berlijn is afgelost. In april werd een laatste deel van €1,8 mrd terugbetaald uit de opbrengst van een aandelenemissie. De nettoschuldenlast bedraagt nu €3,4 mrd. Kredietbeoordelaar S&P geeft TUI een rating B met een positieve outlook.

De onderneming kwam vorige week ook niet met een bijstelling van de winstprognose waar beleggers op hadden gehoopt. TUI rekent voor heel dit jaar op meer winst en bedrijfsresultaat en een verdere afbouw van de schuldpositie tot €2,4 mrd. In de jaren 2025 en 2026 zal het bedrijfsresultaat stijgen naar een niveau van €1,2 mrd.

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne vond afgelopen jaar ook een opvallende verschuiving plaats in de eigendomsverhoudingen bij TUI. De Russische zakenman Aleksej Mordasjov, die al meer dan zestien jaar mede-eigenaar is van TUI, werd in 2022 uit de raad van commissarissen gezet vanwege zijn banden met het Kremlin. Westerse sanctiemaatregelen dwongen hem een stap terug te doen. De Russische oligarch is nog wel aandeelhouder van TUI, met 11% van de stukken, maar zijn belang is sterk verwaterd omdat hij geen aandelen meer mocht bijkopen. Mordasjov had eerder via zijn investeringsgroep een belang van 30% en was daarmee veruit de grootste aandeelhouder van TUI.

Het bestuur zoekt een verklaring voor de geringe aantrekkingskracht bij beleggers. Wat een negatieve rol kan spelen is dat de zekerheid van één grootaandeelhouder die altijd meedoet met alle emissies, is weggevallen. Mordasjov staat in de coulissen en speelt geen hoofdrol meer.

Een nieuwe grootaandeelhouder heeft zich nog niet gemeld op het hoofdkantoor in Hannover. Wel hebben twee institutionele beleggers hun belang in TUI uitgebreid tot een procent of drie. Maar er zijn geen aanwijzingen dat een van deze beleggers wil doorstoten naar de rol van de nieuwe grootaandeelhouder.

