Toerisme: duurzaamheid is de trend van 2023

Het laatste onderzoek in de sector bevestigt dat reizigers meer aandacht hebben voor milieukwesties

Duurzaamheid is actueler dan ooit en mensen nemen steeds vaker gewoonten en levensstijlen aan die gericht zijn op het beperken van hun impact op het milieu. De toeristische sector past ook in deze context: in feite kiezen steeds meer reizigers ervoor om hun vakantie door te brengen volgens principes van duurzaamheid en respect voor de gebieden.

Deze trend wordt weerspiegeld in de cijfers: volgens de laatste gegevens van het Swg-observatorium die in maart van dit jaar zijn vrijgegeven, zouden vier van de vijf Italianen bereid zijn om duurzaam toerisme te ervaren, en dus de voorkeur geven aan een verblijf in een gecertificeerde milieuvriendelijke structuur tegen dezelfde kosten. Wat de initiatieven op het gebied van milieubescherming betreft, is bijna 70% van de respondenten voorstander van beperkte toegangs- en verkeersbeperkingen en 73% zou bereid zijn om het zonder de auto te doen en het openbaar vervoer of ecologische voertuigen te gebruiken.

De trend wordt ook bevestigd door de resultaten van de studie over de impact van duurzaamheid op de Italiaanse toeristische toeleveringsketen, uitgevoerd door Deloitte in samenwerking met AICEO. Volgens de gegevens die uit dit onderzoek zijn verzameld, verklaarde 64% van de respondenten dat de effecten van klimaatverandering hen ertoe hebben gebracht om te overwegen om op een duurzamere manier te reizen: een percentage dat 71% bereikt onder mensen jonger dan 25 jaar. De wil om over te schakelen naar duurzaam toerisme wordt vooral gedreven door de wens om het grondgebied te beschermen (60%) en de impact op het milieu te verminderen door middel van ecologische transportmiddelen (52%). De groeiende aandacht voor duurzaamheid komt ook tot uiting in het sterke herstel van het treinverkeer, dat in 2022 meer dan 1 miljoen passagiers per dag registreerde. Zoals duidelijk naar voren kwam op de BIT 2023, de International Tourism Exchange, is Italië een bijzonder populaire bestemming voor buitenlandse toeristen, wiens aankopen van Trenitalia-producten in 2022 met 25% zijn gestegen in vergelijking met de pre-Covid-periode.

De mogelijkheid om snel van de ene grote stad naar de andere te gaan dankzij hogesnelheidsvervoer en het uitgebreide aanbod van regionale en Intercity-treinen speelt precies in op de vraag naar een duurzamer toerisme met aandacht voor het milieu, gebieden en gemeenschappen.

Deze aandacht wordt ook gedeeld door True Italian Experience, een digitale hub met als doel het promoten, verspreiden en ontwikkelen van de Italiaanse toeristische markt: een toerisme dat bestaat uit unieke ervaringen die zijn opgebouwd rond de passies en interesses van reizigers, altijd met volledige inachtneming van de principes van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid. Maurizio Rota, CEO van True Italian Experience, bevestigt deze toewijding:

“Steeds meer toeristen hebben aandacht voor het duurzaamheidsvraagstuk. Als gevolg hiervan biedt True Italian Experience reispakketten die zijn ontworpen om de verschillende Italiaanse locaties met elkaar te verbinden via het spoorwegsysteem. True Italian Experience biedt pakketten gericht op het ontdekken van het gebied en die kunnen worden gecombineerd met sectoren zoals fietstoerisme en elektrische mobiliteit om intermodale oplossingen te garanderen in overeenstemming met de principes van duurzaamheid en sociaal respect.

True Italian Experience gelooft zelfs dat duurzaamheid zowel het milieu als sociale verantwoordelijkheid aangaat. Als gevolg hiervan bevoordelen onze reispakketten de jonge start-ups verspreid over kleine steden in het hele land en die het toerisme bevorderen en ontwikkelen vanuit een digitaal perspectief dat anders geen preferentiële toegang tot de markt zou hebben. In het bijzonder waarderen we de toeristische bedrijven, coöperaties en start-ups die aanwezig zijn in afgelegen gebieden van ons land en die zich dus richten op de ontwikkeling van een duurzame en zachte vorm van toerisme.”

Het videonieuws is te vinden op de link: https://we.tl/t-EZdoPFzQMh

https://www.trueitalianexperience.it/en/