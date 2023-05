Zomers Hemelvaartweekend: run op last minute boekingen in eigen land

Door de mooie weersvoorspellingen worden er massaal huisjes geboekt op de vakantieparken in Nederland. Dat blijkt uit de cijfers van vakantiepark-expert Parkvakanties.

“De boekingen naar vakantie- en bungalowparken lopen sinds begin dit jaar al erg goed, maar de afgelopen dagen zien we een enorme piek. Dit moet toch door het voorspelde lenteweer komen”, zegt Laurens Taekema, oprichter van Parkvakanties .

Tot en met tenminste het hemelvaartweekend wordt het bijzonder fraai weer met temperaturen die in het weekend zelfs richting de 25 graden gaan. Taekema: “Wij zien dit direct terug in het aantal boekingen, die gaan richting +35% ten opzichte van de week ervoor. Veel populaire vakantieparken zitten echter nagenoeg vol, want er was al veel vooruit geboekt. Wie dus nog een plekje zoekt, wacht beter niet te lang met boeken.”

Pinksteren ook erg in trek

Het Pinksterweekend is ook erg populair. Ook hier veel vakantiegangers die eerder dit jaar al geboekt hadden. “Vorig jaar werd er nog veel meer last minute geboekt, maar dat is dit jaar omgeslagen naar ‘vroegboekingen’. Dat neemt echter niet weg dat we ook hiervoor de afgelopen dagen meer boekingen mogen noteren. Mooi weer doet toch iets met je hè?”, aldus Taekema.

Vakantiehuisjes aan het water of in de natuur Voorheen trokken vakantiegangers met mooi weer vooral naar de kust, maar door de stevige prijzen kijken mensen meer om zich heen. Taekema: “Daar komt bij dat mensen steeds meer op zoek zijn naar rust, ruimte en natuur. Een huisje in een verkoelend bos of bij een meertje voldoet dan prima. Ook zien we dat kamperen weer aan populariteit wint.”