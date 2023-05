Londen neemt de plek in als ’s werelds # 1 bestemming voor bierliefhebbers

Visited, de reisapp, heeft de top 10 van populairste steden voor bierliefhebbers gedeeld

Arriving In High Heels kondigt Top 10 populairste bierbestemmingen aan volgens de internationale reizigers van Visited App.



Visited is een reis-app waarmee gebruikers een kaart van hun reisgeschiedenis kunnen maken en bestemmingen aan hun bucketlist kunnen toevoegen. De reiskaart is niet alleen deelbaar, maar stelt u ook in staat om regio’s en steden te laten zien die u hebt bezocht of in de toekomst wilt bezoeken.

Met de nieuw toegevoegde reislijsten kunnen gebruikers kiezen uit meer dan 150 verschillende categorieën op basis van hun interesse. De app biedt gepersonaliseerde reisstatistieken over zaken als de top 10 bezochte bestemmingen, het percentage van de wereld dat wordt gezien en hoe dicht u bij het bereiken van uw persoonlijke reisdoel bent.

De top 10 meest bezochte bierbestemmingen zijn gebaseerd op gebruikersselectie en omvatten:

Londen, Verenigd Koninkrijk – Zonder twijfel maken de microbrouwers, de beroemde pubs en zijn geschiedenis Londen de populairste bestemming voor bierliefhebbers. Amsterdam, Nederland – Vooral dankzij de bruisende partyscene en het bekendere merk de Heineken. Rome, Italië – Bekend om zijn oude ruïnes, Rome, is een bloeiende scène geworden voor onafhankelijke en microbrouwers. Berlijn, Duitsland – Voor degenen die op zoek zijn naar een biertuinervaring, is Berlijn een populairdere bestemming in Duitsland, met name in de zomermaanden. New York, Verenigde Staten – New York biedt een scala aan pubs, clubs en bars voor bezoekers om te genieten van zowel beroemde merken als ambachtelijke bieren geproduceerd door de naburige stadsdelen.

Voor de volledige lijst met bierbestemmingen over de hele wereld, download de Visited App. Visited app is gratis beschikbaar in de App Store en Google Play Store .

Londen staat ook bekend om de 2e meest bezochte hoofdstad van de wereld.

De Londense musea British Museum, National Gallery en Tate Modern staan allemaal in de top 15 van meest bezochte musea.

Voor degenen die op zoek zijn naar religieuze inspiratie of architecturale juweeltjes, halen de Westminster Abbey in Londen en St. Pauls ‘ Cathedral beide de top 10 van meest bezochte kerken ter wereld.

Voor geschiedenisliefhebbers is er geen betere plek om de koninklijke kastelen te bekijken dan Buckingham Palace, Tower of London en Palace of Westminster, waarbij ze alle drie de top 5 van meest bezochte paleizen ter wereld halen.

Voor meer reisstatistieken download je het Reisrapport 2022.

Ga voor meer informatie over de Bezochte app en de nieuwste functie-update naar https://visitedapp.com.