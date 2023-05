Slagharen viert zestigste verjaardag met eigen festival

Attractie- en Vakantiepark Slagharen viert diamanten jubileum op 27 mei 2023. Het park bestaat dan precies 60 jaar. Om dit te vieren, heeft het Overijsselse park een festival opgetuigd. Een openingsceremonie, diverse optredens, een parade, foodtrucks en een sfeervolle vuurwerkshow maken de dag tot een groot feest.

Algemeen directeur Dave Storm opende het park samen met de burgemeester van de gemeente Hardenberg Maarten Offinga en commissaris van de Koning in Overijssel Andries Heidema. Gezamenlijk gaven zij daarmee het startschot aan zowel het festival als aan het 61e jaar Slagharen.

De dag stond bol van festiviteiten. Lokale verenigingen brachten een ode aan Slagharen door de Main Street. Illusionist Hans Kazàn, die ooit al eens Prijzenslag heeft gepresenteerd vanuit Slagharen, stond nu opnieuw op het podium met een spelshow. De dag werd muzikaal omlijst door optredens van Diede van den Heuvel, coverband BTMS en een dj. Verder genoten bezoekers van een speciale jubileumparade en een vuurwerkshow.

“Een dag als vandaag, mag natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan. We prijzen ons gelukkig dat we al 60 jaar lang mensen een geweldige dag mogen bezorgen”, aldus algemeen directeur van Slagharen Dave Storm. “Wat begon als een ponypark, is nu een attractie- en vakantiepark waar mensen nog steeds de mooiste Wild West avonturen beleven. Maar dan in de tijdsgeest van nu. Dit hebben we alleen kunnen bereiken dankzij de toewijding van onze 700 medewerkers en partners. Deze mijlpaal zien we als een uitnodiging om met elkaar ook weer het maximale uit de volgende 60 jaar Slagharen te halen.”

Reeks vernieuwingen en nieuwe initiatieven

Dit jubileumjaar staat in het teken van een reeks vernieuwingen en nieuwe initiatieven. Zo opende eerder dit jaar de attractie Red Bandits Adventure, een spannende boottocht voor de hele familie. En, is er met de komst van de Red Rock cottages geïnvesteerd in nieuwe accommodaties op het vakantiepark. Onlangs is ook de eerste editie van een Halloween-event aangekondigd. Dit griezelevenement vindt plaats van 7 tot en met 29 oktober.

Maarten Offinga, burgemeester van de gemeente Hardenberg feliciteert Slagharen met dit diamanten jubileum: “Slagharen is in de loop der jaren uitgegroeid tot een icoon van onze regio. Zowel op het gebied van recreatie als werkgelegenheid speelt het attractiepark een belangrijke rol. Het is geweldig om te zien hoe het park blijft innoveren en ontwikkelen zodat het een trekpleister blijft voor de ruim 1 miljoen bezoekers per jaar. De blije gezichten die ik vandaag gezien heb, zeggen meer dan duizend woorden.”