Alle restaurants van Meyer Beheer sluiten zich aan bij BookDinners

Alle restaurants van Meyer Beheer BV, één van de grootste horecabedrijven van ons land, sluiten zich aan bij het nieuwe reserveringsplatform BookDinners. Naast de 23 restaurants van Meyer Beheer BV zijn nog eens ruim 1250 restaurants actief op BookDinners. BookDinners is daarmee hét reserveringsplatform van, voor en door restaurants.

Meyer Beheer BV is al meer dan 30 jaar actief in de horeca. Met 40 horecabedrijven door heel Nederland en meer dan 1000 medewerkers is Meyer Beheer BV een toonaangevend bedrijf in onze branche. Laurens Meyer, directeur eigenaar van Meyer Beheer BV: “In de restaurantbranche zien we – net als in de hotelbranche – dat de regie en macht over de klant verplaatst naar marktpartijen zoals Booking.com en Iens. Bij Meyer Beheer BV willen we baas in eigen huis blijven en niet afhankelijk zijn van anderen die ons ook nog eens veel te hoge kosten in rekening brengen. Daarom is het belangrijk dat er initiatieven komen die meer vanuit de horecabedrijven zelf denken en opereren. En dat kan met BookDinners.nl. Daarom sluiten we ons met al onze restaurants, waaronder Moeke, Kahuna en Luden aan bij BookDinners. Ik hoop dat ook andere horecaondernemers het belang van deelname inzien en meedoen aan BookDinners.”

Van, voor en door restaurants

BookDinners is een initiatief van KHN en een groot aantal partijen, waaronder de Samen-werkende Horeca Ketens, TheNextTable, Stardekk, Bonchef, Formitable, WeReserve, Resengo, CPI (Centrum voor Publieke Innovatie) en HorecaDNA. De grootste kracht van dit platform is dat restaurants weer zelf de regie krijgen. Ze kunnen met BookDinners zelf bepalen waar ze als restaurant voor staan, welke marketingacties ze gaat doen en wanneer. Bovendien kunnen restaurants rechtstreeks communiceren met hun (toekomstige) gasten. Dat is voor restaurants erg belangrijk, omdat mensen zich steeds meer online oriënteren, online een tafel reserveren en erg gericht zijn op promoties of specials.

BookDinners: van, voor en door restaurants

Op dit moment hebben bijna 1300 restaurants zich aangesloten om deel te nemen aan BookDinners. Begin 2018 lanceren we BookDinners richting de Nederlandse consument. We streven er naar dat halverwege 2018 minimaal 3000 restaurants aangesloten zijn.

Over BookDinners en haar partners

BookDinners is een nieuw branche-initiatief van KHN, SHK (Samenwerkende Horeca Ketens), BookDinners (online-platform), CPI (Centrum voor Publieke Innovatie), HorecaDNA en de software-partners TheNextTable, Stardekk, Bonchef, Formitable, WeReserve en Resengo. Het platform staat open voor nieuwe partners, waarbij KHN directe invloed heeft op dat het platform in het belang van de restaurants blijft opereren, zoals op de prijsstelling, op vindbaarheid en eerlijke reviews van echte gasten.