Horecava 2018: Deelnemers HANOS Gouden Koksmuts bekend

Bekende chefs strijden om de hoogste onderscheiding voor Nederlandse koks

De acht teams die de jaarlijkse strijd om de HANOS Gouden Koksmuts aangaan, zijn bekend. De spannende wedstrijd voor brigades van toprestaurants met een SVH Meesterkok en/of één of meerdere Michelinsterren wordt gehouden op de eerste dag van de Horecava. De vakbeurs voor foodprofessionals vind plaats van maandag 8 tot en met donderdag 11 januari 2018 in RAI Amsterdam.

De chefs die met elkaar wedijveren om de titel Winnaar HANOS Gouden Koksmuts zijn:

Marco van der Wijngaard van Restaurant ‘t Amsterdammertje*

Dennis van den Beld van Landgoed Hotel Het Roode Koper*

John Kocken van Restaurant De Heer Kocken*

Mathijs Mulder van Landhuishotel & Restaurant De Bloemenbeek*

Jelle Conijn van Ciel Bleu Restaurant**

Davy Roord van Tuindorphotel & Restaurant ’t Lansink*

Marco Helsloot van Hotel & Restaurant Merlet*

Jeroen Brouwer van Restaurant De Loohoeve*

Alle chefs worden ondersteund door 2 souschefs.

Cees Helder in de jury

De vakjury bestaat wederom uit Thomas Bühner, chef-kok van restaurant La Vie*** uit Osnabrück, culinair journalist Felix Wilbrink van De Telegraaf en Frank Fol, President Meesterkoks België. Nieuw in de jury is Cees Helder, de eerste drie Michelinsterren chef-kok in Nederland.

Deelnemers overige wedstrijden

De deelnemers aan de overige Nationale Kampioenschappen voor Koks, Leermeester-Leerling op dinsdag en Jonge Koks tot en met 25 jaar op woensdag, zijn eveneens bekend. Bekijk hier het deelnemersveld.

Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door het Gastronomisch Gilde en mede mogelijk gemaakt door HANOS Internationale Horeca Groothandel. Het Gastronomisch Gilde is dé vakvereniging voor professionals in de Gastronomie met zo’n 3.000 leden. Zie voor meer informatie www.gastronomischgilde.nl.

Horecava

De Nationale Kampioenschappen worden gehouden tijdens de jaarlijkse Horecava, de grootste nationale vakbeurs voor professionals in de foodservice industrie. De Horecava vindt plaats van maandag 8 tot en met donderdag 11 januari 2018 in RAI Amsterdam. De beurs is een uur extra open: van 10.00 – 18.00 uur. Bezoekers kunnen met één ticket meerdere dagen komen. Meer informatie is te vinden op www.horecava.nl.