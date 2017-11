Landal GreenParks opent derde park in Groot-Brittannië

Landal GreenParks breidt per 1 januari 2018 uit met een vakantiepark in Groot-Brittannië, Landal Gwel an Mor, gelegen aan de kust van het Engelse graafschap Cornwall. Het is de derde uitbreiding in Groot-Brittannië binnen een jaar: eerder openden al Landal Darwin Forest in het Peak District National Park tussen Birmingham en Manchester en Landal Kielder Waterside, gelegen in het Northumberland National Park, op de grens van Engeland en Schotland. De stap draagt bij aan de internationale groeiambitie van Landal GreenParks. Groot-Brittannië is een van de negen landen in Europa waar de vakantieaanbieder actief is. Landal Gwel an Mor ligt bij het kustplaatsje Portreath in het uiterste zuidwesten van Engeland, op ca. 50 km vóór Land’s End. Gwel an Mor betekent zeezicht in de Keltische taal die hier oorspronkelijk werd gesproken. In de nabijheid liggen Dartmoor National Park en Exmoor National Park. Cornwall is een toeristisch zeer aantrekkelijke, en daardoor populaire regio, niet alleen bij Engelse vakantiegangers, maar ook onder vakantiegangers uit Nederland, België en Duitsland. De omgeving biedt mooie landschappen, veel uitdagende outdoor-activiteiten en een 9-holes golfbaan. In het nabijgelegen kustplaatsje St Ives heropent Tate Modern Art Gallery deze maand na een vier jaar durende renovatie. Landal Gwel an Mor bestaat uit 87 luxe vakantiewoningen, een binnenzwembad met, spa, sauna en fitness. Midden op het park bevinden zich een restaurant en een groot indoor activiteiten-centrum. Er is een kleine winkel en er zijn diverse speelplaatsen voor kinderen. Vanuit het hele park kijk je uit op zee.“Opnieuw voegen we in een van de mooiste gebieden van Engeland een prachtige vakantiebestemming toe met een echte Landal-uitstraling. Britse vakantiegangers die het afgelopen jaar voor het eerst in eigen land kennismaakten met Landal GreenParks zijn erg enthousiast over onze gastvriendelijkheid. En voor onze bestaande gasten is dit een mooie gelegenheid om Groot-Brittannië te ontdekken. Daarnaast verwachten wij een toename van het aantal Britse gasten op Landal-parken op het continent” aldus Thomas Heerkens, algemeen directeur van Landal GreenParks. Landal Gwel an Mor is vanaf januari 2018 boekbaar via www.landal.nl.