Ronde vormen, vijver en vlinders op Largo Domein Het Camperveer

Aan de Zeeuwse kust verrijst een stukje Engels landschap, maar wel met inheemse beplanting. De typisch ronde vormen van de paden en een asymmetrische waterpartij geven al goed aan hoe het landgoed Largo Domein Het Camperveer er uiteindelijk uit gaat zien.

Het landgoed ligt dichtbij de oude veersteiger in Kamperland, op honderd meter afstand van het Veerse Meer. Het project mag de naam ‘domein’ dragen, omdat het aan de zeer strenge eisen voldoet die door de overheid aan een landgoed worden gesteld. De aanleg van het ruim 8 hectare grote landgoed begon op 1 oktober. Op later moment worden hier ook 21 luxe vakantiewoningen gebouwd.

“Dat is eigenlijk ook de juiste volgorde”, vertelt Marc Riemens van Roompot Projects. “Vaak wordt begonnen met bouwen en volgt later pas de aanleg van al het groen. Omdat het hier gaat om een landgoed van een hoge kwaliteit heeft de ontwikkelaar besloten eerst het landschap en de natuur aan te leggen.”

Snel volwassen

Inmiddels zijn de waterpartijen uitgegraven en liggen ook de contouren van de wegen erin. Op zeer korte termijn wordt gestart met het aanplanten. Er is gekozen voor groter plantmateriaal, zodat al snel duidelijk zal zijn hoe het er uiteindelijk uit komt te zien. “Het groene karakter is blijvend en wordt ook niet aangetast door de bebouwing”, verzekert Riemens. “Want alle gebouwen tezamen nemen maar 3 procent van het totale oppervlak in beslag.” Niet eerder werd in Nederland een recreatieproject gerealiseerd met zo’n lage bebouwingsdichtheid. De architect van het kleinschalige park heeft zich laten inspireren door Engelse landgoederen en de negentiende-eeuwse Romantiek. Bij deze stroming staan de natuur en vloeiende vormen centraal.

Inheemse bomen en planten

Er is op Camperveer gekozen voor inheemse soorten, zoals de esdoorn, berk, hazelaar en eik. Ook wordt er een deel ingezaaid met een speciaal kruidenmengsel, wat voor een bloemrijk grasland gaat zorgen. Dit is zeer aantrekkelijk voor vlinders, maar biedt ook broedmogelijkheden voor allerlei soorten vogels. Riemens: “We vinden het heel belangrijk dat onze projecten iets bijdragen aan de Zeeuwse natuur. Door gebruik te maken van planten en bomen die typerend zijn voor deze omgeving, willen we voor meer natuur en biodiversiteit zorgen.”

Aansprekend

Op het domein komen 15 vrijstaande vakantiewoningen voor 6 of 8 personen en een klein appartementengebouw met de uitstraling van een landhuis. Zowel de architectuurstijl als de ruime opzet en de kleinschaligheid van het domein spreken veel kopers aan, merkt Riemens. “We zijn nog maar een paar maanden in verkoop, maar inmiddels is meer dan de helft van de vakantiewoningen verkocht. De appartementen zijn zelfs allemaal al verkocht.” De zeer luxe appartementen en woningen zijn geschikt voor eigen gebruik, verhuur of een combinatie van beide. De verhuur van het domein is in handen van Largo, aanbieder van exclusieve accommodaties in binnen- en buitenland. Op 17 november is er een verkoopdag. Largo Domein Het Camperveer zal naar verwachting in het najaar van 2019 opengaan.

Over Largo

Largo is een in 2014 opgericht luxe vakantielabel en aanbieder van exclusieve accommodaties in binnen- en buitenland. Naast stijlvolle resorts aan de Noordzeekust biedt Largo ook keuze uit een exclusieve selectie droomvilla’s op talrijke toplocaties in de wereld. Klik hier voor informatie.