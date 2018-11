Succesvolle Holland promotie op World Travel Market London

33 toonaangevende bedrijven in het toerisme hebben dit jaar gezamenlijk de Holland stand georganiseerd op de World Travel Market. Dit is een van de grootste toeristische vakbeurzen in Europa die in London wordt gehouden. De Holland stand die zij dit jaar voor het eerst als privaat initiatief hebben georganiseerd gaf alle partijen ruim gelegenheid om met alle internationale klanten contact te leggen. Onder de deelnemers was er een grote variëteit aan touroperators, hotels, attracties, toeristische destinaties en vervoersmaatschappijen. Zij hebben tijdens de WTM gewerkt aan het versterken van het imago van Holland. In het Holland-paviljoen waren de traditionele Hollandse iconen het centrale thema. De beursdeelname werd dit jaar voor het eerst georganiseerd door Keukenhof en de Tourism Group International, omdat het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen had aangegeven geen Holland stand meer te willen organiseren.