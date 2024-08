Roompot Hillview Resort Grandvoir verwelkomt eerste gasten in de Belgische Ardennen

Een nieuwe bestemming voor luxe en avontuur in het hart van de Ardennen

Het gloednieuwe Roompot Hillview Resort Grandvoir is onlangs feestelijk geopend. Dit resort markeert de intrede van Roompot in het prachtige landschap van de Belgische Ardennen. Met 16 hotelkamers en 84 architectonische lodges biedt het een perfecte uitvalsbasis voor wie de idyllische omgeving wil verkennen. BOIS des BOIS, het inpandige restaurant dat lokale specialiteiten serveert, is een must-visit voor zowel locals als vakantiegangers.

Temidden van weelderige groene heuvels en een adembenemend boslandschap bevindt zich het nieuwe, duurzame Roompot Hillview Resort Grandvoir. Zodra zij de weg naar het resort inslaan, worden gasten verwelkomd door de prachtige natuur die hen tijdens hun hele verblijf zal verbazen.

Duurzaam en doordacht design

De luxueuze vakantiebestemming is aangelegd op een bestaande locatie op een steenworp afstand van Libramont. De plek is getransformeerd en uitgebreid om een oase van rust te creëren. De eerste gasten hebben inmiddels genoten van hun vakantie in de hotelkamers in het hoofdgebouw en de lodges die verspreid liggen over het 43 hectare grote terrein. Roompot Hillview Resort Grandvoir telt 16 hotelkamers, ingericht voor gezelschappen van twee tot vier personen. Op het terrein zijn 84 vrijstaande lodges te vinden, geschikt voor twee tot zes personen, afhankelijk van het type dat de gast kiest. Roompot biedt zo een ruime keuze aan accommodaties die perfect passen bij de behoeften van elk type vakantieganger, ook als ze reizen met een huisdier.

Voor het ontwerp van het splinternieuwe resort klopte Roompot aan bij internationaal gerenommeerd interieurarchitect Geraldine Dohogne, onder meer bekend van de realisatie van 1898 The Post in Gent en talloze Zannier hotels. Dohogne heeft Belgische roots, maar woont momenteel in Londen, VK. Ze staat bekend om haar holistische ontwerpbenadering waarbij materialen, texturen, kleuren en lokale constructiemethoden centraal staan. Zo ook in Roompot Hillview Resort Grandvoir. Dankzij een weldoordacht ontwerp ervaren gasten op het resort niet alleen ongeëvenaard comfort, maar komen ze bovendien tot rust in 5* accommodaties met een opvallend esthetisch jasje. In Grandvoir toont Roompot opnieuw haar toewijding aan duurzaamheid door vakantieverblijven aan te bieden die in de omgeving van Libramont geproduceerd zijn met lokaal hout dat duurzaam is behandeld, zodat elke gast kan genieten van luxe die in harmonie is met de natuur.





Een paradijs voor actieve vakantiegangers en gezinnen

Gasten genieten tijdens hun verblijf van een overvloed aan mogelijkheden om de Ardennen te verkennen. Van avontuurlijke activiteiten zoals mountainbiken en kajakken door de adembenemende landschappen, tot ontspannende boswandelingen en rustgevende yoga-sessies op een speciaal “zen”-platform op het terrein. Jonge gasten kunnen zich bovendien uitleven op de binnen- en buitenspeeltuin op het terrein of deelnemen aan een van de vele georganiseerde activiteiten onder begeleiding van Roompots ranger.

De speeltuin wordt, net als het verhuur van fietsen, gehuisvest in het moderne centrumgebouw dat ook het hotel met receptie omvat. Ontbijt en snacks kunnen gasten vinden in de minimarkt naast de receptie en culinaire hoogstandjes zijn te vinden in het restaurant met bar in het centrumgebouw. Overige faciliteiten zijn een broodjesservice, afhaalservice bij het restaurant, vergader- en feestfaciliteiten en in de winter zelfs langlaufmogelijkheden.

Culinaire verwennerij

Le Bois is het inpandige restaurant van Roompot Hillview Resort Grandvoir dat vrij toegankelijk is voor iedereen, van buurtbewoners tot gasten die op het resort verblijven. Het restaurant onderscheidt zich door haar toewijding aan traditie en duurzaamheid en biedt een verfijnde culinaire ervaring op basis van lokale producten van topkwaliteit. Dankzij de zorgvuldige selectie van lokale ingrediënten worden de gasten tijdens hun restaurantbezoek ondergedompeld in de authentieke smaken van de lokale gastronomie terwijl zij bijdragen aan een duurzame manier van consumeren. In de bar “Je Bois” wordt de kunst van het mixen naar een hoger niveau getild dankzij de warme en gastvrije sfeer die de medewerkers bij elk bezoek verzorgen. Samen vormen zij “BOIS des BOIS”, de nieuwe hotspot in de regio!

De keuze voor lokaal is ook naast het bord duidelijk aanwezig: zo bestaat het gehele team van Roompot Hillview Resort Grandvoir uit locals die gespecialiseerd zijn in het bieden van de best mogelijke ervaring aan Belgische, Nederlandse en Duitse gasten, met aandacht voor detail en gastvrijheid.

Roompot Hillview Resort Grandvoir belichaamt de essentie van een sfeervolle bestemming in de Ardennen. Met haar weelderige landschappen, luxe accommodaties en een scala aan activiteiten, staat het klaar om jou een onvergetelijke ervaring te bieden die jou dichter bij de natuur en elkaar brengt.

Over Roompot en Landal GreenParks

Roompot en Landal GreenParks zijn samen toonaangevend in veelzijdige vakanties en accommodaties in Europa. Als vakkundige en innovatieve host bieden Roompot en Landal GreenParks elke gast onvergetelijke vakantie-ervaringen in ruim 30.000 zeer gevarieerde accommodaties op meer dan 300 prachtige vakantielocaties in dertien landen.

Met een grote diversiteit aan bestemmingen, typen accommodaties en vakantiemogelijkheden, bieden Roompot en Landal GreenParks voor elke voorkeur en elk budget iets bijzonders, van strandhuisjes tot designvilla’s en van glamping tot luxe chalets. Hiermee hebben hun jaarlijks 5,5 miljoen gasten ongekend veel vakantie-opties, in alle seizoenen.

Gedreven door de purpose “We give everyone the freedom to find their happy place”, streven Roompot en Landal GreenParks naar verdere internationale groei en zetten zij zich in voor een betere omgeving. Dankzij een actief duurzaamheidsbeleid zijn parken Green Key gecertificeerd. Samen met hun 5.000 collega’s op alle bestemmingen en kantoren zorgen ze er bij Roompot en Landal GreenParks voor dat elke gast zijn of haar gelukkige plek vindt.

Bij Roompot en Landal GreenParks staan vier kernwaarden centraal: “Feel at home”, “Together as one”, “Discover your nature” en “Focus on what matters”. Deze waarden vormen zowel de cultuur als het merk en zorgen ervoor dat gasten, collega’s en partners zich altijd thuis en welkom voelen. Roompot en Landal GreenParks creëren een veilige en vertrouwde omgeving waar iedereen elkaar ondersteunt, nieuwsgierigheid aanmoedigt en prioriteit geeft aan wat echt belangrijk is, zoals een duurzame toekomst en persoonlijk geluk. Meer informatie op roompot.com en landal.com