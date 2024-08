Onderzoek: dit zijn de populairste Europese eilanden op social media

Europese eilanden zijn iedere zomer erg in trek, blijkt uit boekingsgegevens van Interhome. Ook op Instagram en TikTok kun je niet meer onder de vakantiekiekjes van de eilanden uit. Ibiza staat veruit op nummer één wanneer het gaat om de meest populaire Europese eilanden op social media. Dit komt naar voren uit onderzoek van Interhome. Sicilië volgt op de tweede plaats.

Social media is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven en speelt dan ook een cruciale rol bij het plannen van vakanties. Tijdens het scrollen vanaf de bank kun je zomaar geïnspireerd raken door het bekijken van iemands vakantiekiekje. Interhome zocht uit welke Europese eilanden het meest bekend zijn op social media en wat de verborgen pareltjes van Europa zijn.

Ibiza favoriet

Uit de social media analyse blijkt dat de Zuid-Europese eilanden favoriet zijn voor het perfecte Instagramplaatje. Het Spaanse eiland Ibiza is veruit de populairste spot voor het schieten van een foto voor social media. Na Ibiza op de eerste plaats en Sicilië op de tweede plaats, zijn Mallorca, Tenerife en Malta de populairste eilanden. In de top-15 populairste eilanden op sociale media zijn de Nederlandse Waddeneilanden niet terug te vinden. Blijkbaar zijn onze eigen Waddeneilanden niet ‘Instagramwaardig’ genoeg.

De populairste eilanden onder Nederlanders in 2024

Interhome analyseerde de boekingsgegevens om uit te zoeken welke eilandbestemmingen dit jaar favoriet zijn onder Nederlanders. Hieronder vind je de top tien eilanden die Nederlandse vakantiegangers het meest hebben geboekt voor deze zomer:

1. Sardinië

2. Mallorca

3. Corsica

4. Sicilië

5. Rügen

6. Tenerife

7. Krk

8. Elba

9. Trogir

10. Ibiza

Twee Europese ‘parels’ getipt

Ben je nog op zoek naar een eiland als vakantiebestemming? En wil je liever niet te veel Nederlanders tegenkomen? Interhome tipt twee Europese eilanden, die zeker de moeite waard zijn.

“Ga eens buiten de gebaande paden en kies voor een iets minder bekende bestemming. Deze zitten vaak vol met prachtige verrassingen. Het Kroatische eiland Brac is bijvoorbeeld zo’n ‘Europese parel’. Adembenemende natuur en prachtige stranden, waar nog geen duizenden toeristen per dag komen”, tipt Rudolf Verbeek, Commercieel Manager bij Interhome.

Iets dichterbij huis, op ongeveer acht uur rijden vanaf Utrecht, is volgens Verbeek ook nog een prachtige ‘Europese parel’ te vinden: Usedom. “Een Duitse parel kunnen we wel zeggen. Je verwacht het misschien niet, maar dit eiland verrast met een prachtige kustlijn en parelwitte stranden. Usedom kan zeker weten een verrassende Europese bestemming zijn.” Benieuwd naar het gehele onderzoek en meer tips over vakantiebestemmingen? Kijk dan hier voor de onderzoekspagina.