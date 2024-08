Een op drie Nederlanders kijkt sport op vakantieadres

Zeventien procent laat planning afhangen van grote sportevenementen

Voor veel Nederlanders staat deze zomervakantie in het teken van bijvoorbeeld het EK voetbal, de Tour de France en de Olympische Spelen. Maar liefst 36 procent van alle landgenoten die in de aankomende weken op vakantie gaan, is van plan om sport te kijken vanaf hun vakantieadres. Dit blijkt uit onderzoek van Cheaptickets.nl onder 1.016 volwassen Nederlandse vakantievierders, uitgevoerd door Panelwizard. Een zesde van alle ondervraagden laat hun dagelijkse planning gedurende hun verblijf zelfs zoveel mogelijk afhangen van alle sportevenementen die er die dag worden uitgezonden.

Vooral mannen zijn fervente sportliefhebbers. Zo is maar liefst 42 procent van hen van plan om op hun vakantieadres de verschillende grote sportevenementen mee te pakken. Onder vrouwen bedraagt dit slechts 28 procent van alle respondenten. Een kwart van alle mannen is zelfs bereid om hier zijn hele vakantiedag omheen te plannen, tegenover twaalf procent van de ondervraagde vrouwen. “Vakantie draait om rust en ontspanning”, zegt Mira van Houwelingen, Chief Marketing Officer bij CheapTickets.nl. “Voor de één is dat met een koud biertje voetbal kijken, voor de ander een stevige wandeling door de bergen of met een cocktail aan het strand liggen. Wat je ook doet, zorg ervoor dat je ontspannen en uitgerust terugkomt.”

Slim geboekt

Ondanks dat een aanzienlijk gedeelte van de ondervraagden hun dagplanning gedurende de vakantie laat bepalen door het dagelijkse aanbod aan sport, heeft slechts veertien procent van alle respondenten bij het boeken rekening gehouden met de grote sportevenementen van deze zomer. Zeven procent van alle vakantiegangers zegt hierdoor zelfs overwogen te hebben om dit jaar niet op vakantie te gaan. Van alle ondervraagden die dit jaar thuisblijven, stelt zes procent dat de sportzomer de belangrijkste reden is om een jaartje over te slaan. Wederom scoren mannen veel hoger dan vrouwen. Zo heeft bijvoorbeeld bijna een vijfde van de mannelijke respondenten hun vakantie geboekt met het EK voetbal, de Tour de France en/of de Olympische Spelen in het achterhoofd. Onder vrouwen bedraagt dit slechts tien procent van de ondervraagden. Van Houwelingen: “Een slimme reiziger gaat voorbereid op pad. Ook wanneer je niet van plan bent om maar één seconde te missen van deze sportzomer, valt er nog altijd veel te ontdekken. In plaats van je hotelkamer, kun je bijvoorbeeld in een lokale kroeg naar de wedstrijd kijken. Zo zie je naast sport, ook nog iets van de lokale cultuur en omgeving.”

Last minute

Uit het onderzoek blijkt verder dat een zomer lang sport kijken, niet iedereen onberoerd laat. Zo zegt maar liefst acht procent van alle vakantiegangers na afloop van al het sportgeweld, direct wéér toe te zijn aan een vakantie met rust. Opvallend genoeg ligt dit percentage onder mannen bijna twee keer zo hoog(!) als onder vrouwen: elf procent tegenover slechts zes procent van de respondenten. Van Houwelingen: “Voor iedere reiziger, ongeacht of je sportliefhebber bent of niet, zijn er tegenwoordig voldoende opties om er nog snel even tussenuit te glippen. Een snelle stedentrip of een korte excursie, het aanbod last minute reizen is nog nooit zo divers geweest.”

