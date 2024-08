Het “Spookslot” van Europa-Park is terug als “Castello dei Medici” met een nieuwe thematisering

Het spookt weer in Europa-Park! In de afgelopen maanden heeft het grootste attractiepark van Duitsland het populaire “Spookslot” grondig vernieuwd. Hierbij zijn een aantal scènes opnieuw vormgegeven en bestaande animatronics aangepast. Bovendien is een deel van de attractie opnieuw gethematiseerd. Het verhaal wil dat in de afgelopen weken Lorenzo hier ingetrokken is en vanaf nu in “Castello dei Medici” voor de nodige griezels zorgt.

Op 25 juli 2024 heropende de eigenaarsfamilie Mack de attractie in het Italiaanse themagebied. Hier worden gasten in kleine gondels door het paleis vervoerd waarbij ze omgeven zijn met spookachtige stemmen en griezelige figuren. Bezoekers kunnen zich weer verheugen op bekende scènes maar ook op nieuw griezelplezier. Vanaf nu waart Lorenzo rond, wiens verhaal gebaseerd is op de historische figuur uit de vroege Italiaanse Renaissance, “Lorenzo de’ Medici”.

Het verhaal vertelt over de opkomst van Lorenzo, een van de telgen uit de Medici-familie. Dit was een invloedrijke bankiers- en politieke dynastie die van de 15e tot de 18e eeuw over Florence en Toscane regeerde. Zijn succes komt abrupt tot een einde door de verraderlijke familie Pazzi. Lorenzo wil wraak nemen en komt in het bezit van een oude stenen tablet met vreemde symbolen en betekenisvolle geschriften. De tekst, die in een onbekende taal is geschreven, belooft onsterfelijkheid aan iedereen die zijn instructies volgt. Lorenzo richt zijn hele leven op het volgen van dit plan. Wat hij daarbij meemaakt en of hij uiteindelijk zal slagen om aan de dood te ontsnappen, ontdekken de gasten tijdens de vier minuten durende rit in de vernieuwde darkride