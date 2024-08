Familie Doeksen en Parcom doen superjachtenbouwer Huisman van de hand

O2 Capital Partners is de nieuwe eigenaar van het 140 jaar oude Royal Huisman, een van de grotere bouwers van luxejachten in Nederland. De investeringsmaatschappij uit Oosterbeek neemt de aandelen over van private-equityhuis Parcom en scheepvaartfamilie Doeksen. Zij kwamen tien jaar geleden aan boord bij Royal Huisman.

De partijen doen geen mededelingen over de overnameprijs en waren vrijdag niet beschikbaar voor een nadere toelichting. In een gezamenlijk persbericht zegt Royal Huisman-ceo Jan Timmerman een nieuwe investeerder te hebben gevonden die de waarden en passie van de onderneming deelt en die de ambities voor de lange termijn zal ondersteunen.

Volgens het laatste jaarverslag telt de groep zo’n 370 medewerkers. Vorig jaar behaalde Royal Huisman op een omzet van €152 mln een nettowinst van iets meer dan €4 mln.

De jachtbouwer beschikt naast de nieuwbouwwerf in Vollenhove over een vestiging in Zaandam waar jachten worden gerepareerd, onderhouden en zo nodig weer in een nieuwe jas worden gestoken, ook wel refit geheten. Met de divisie Rondal is het bedrijf actief als producent van bijvoorbeeld masten, gieken, luiken en windschermen.



Familiebedrijf Royal Huisman zei bij de komst van Parcom en Doeksen destijds zelf op zoek te zijn gegaan naar partners omdat er investeringen nodig waren in de werf. Ook was er binnen de familie ‘voor het eerst in vijf generaties’ geen goede opvolger beschikbaar. Alice Huisman stapte begin 2017 op als ceo van de onderneming.

Opvallend is dat Parcom twee jaar geleden nog met een minderheidsbelang in een andere scheepswerf stapte, het Friese Wajer Yachts. Samen met de familie Wajer zet de investeerder in op verdubbeling van de omzet tot €200 mln in enkele jaren.



Bij de komst van Doeksen als mede-eigenaar werd nog nadrukkelijk gewezen op de synergie tussen beide bedrijven en het belang van familiewaarden. Het in 1908 opgerichte Doeksen is bekend als de rederij die de veerdiensten van Harlingen naar Terschelling en Vlieland uitvoert. Daarnaast is het onder meer eigenaar van ingenieursbureau Vuyk Engineering en is het een van de founding fathersvan investeringsmaatschappij Rotterdam Port Fund.

In de persverklaring laat Jan Willem Doeksen zich niet uit over de exacte reden van de aandelenverkoop. Wel zegt hij het een eer te hebben gevonden Royal Huisman te kunnen ondersteunen bij zijn verdere ontwikkeling.

De nieuwe eigenaar O2 Capital is dertien jaar geleden opgericht door Philip Sluiter, Bob van der Veen en Pieter van der Zanden. Het heeft deelnemingen in onder meer Inventum (huishoudelijke apparaten), Van Dijk (banket) en maritieme dienstverlener Hebo. Eerder dit jaar nam het keukenbouwer Bribus over.

‘Ons doel is om verder te bouwen op de huidige gezonde basis en te investeren in de toekomst van dit iconische bedrijf voor de lange termijn’, stelt Philip Sluiter van O2 Capital in het persbericht over zijn intenties met Royal Huisman.



Nederlandse scheepswerven zoals Feadship De Vries Groep, Royal Huisman, Balk Shipyards, Royal Van Lent en Damen Shipyards-dochterbedrijf Amels, spelen een vooraanstaande rol bij de bouw van superjachten. In ‘het gouden jaar’ 2019 hadden de jachtbouwers voor €4,1 mrd aan orders in portefeuille.

Aan het Noordzeekanaal in Amsterdam bouwt zakenman Wim Beelen op de voormalige ADM-werf aan zijn Dutch Superyacht Tech Campus. Met dit project van honderden miljoenen wil hij inspelen op de groeiende vraag bij superrijken naar jachten.

Bron: FD