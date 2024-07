‘Vakantiegangers moeten geen openbare wifi gebruiken en elke dag smartphone herstarten’

Recent is een Australische man gearresteerd nadat hij in een vliegtuig een nep wifinetwerk had opgezet om gegevens van medepassagiers te stelen. Dit bewijst dat mensen helaas zelfs tijdens hun vakantie moeten oppassen voor oplichters.

Het gebruik van openbare wifi-netwerken is verleidelijk, vooral op vakantie. De toegang tot gratis wifi is overal beschikbaar, van cafés, luchthavens tot winkelcentra. Maar deze netwerken kunnen gevaarlijk zijn omdat cybercriminelen op de loer liggen om persoonlijke gegevens te stelen. Veel openbare wifi-netwerken zijn onbeveiligd en gebruiken geen versleuteling, waardoor cybercriminelen gegevens die mensen versturen en ontvangen gemakkelijk kunnen onderscheppen.

Hackers kunnen zich tussen mensen en de wifi-router positioneren in zogenaamde Man-in-the-Middle-aanvallen, waarbij ze al het verkeer kunnen afluisteren en gevoelige informatie zoals wachtwoorden en creditcardnummers kunnen stelen. Daarnaast kunnen ze nep-wifi-netwerken opzetten die lijken op die gratis wifi-netwerken. Zodra mensen hiermee verbinding maken, hebben ze toegang tot al hun internetverkeer.

Wifi-netwerken in hotels zijn meestal beschermd met wachtwoorden. Toch kunnen mensen hier niet zonder risico’s gebruik van maken, omdat deze netwerken geen individuele encryptie voor elke gebruiker toepassen. Dit betekent dat andere gasten op hetzelfde netwerk mogelijk jouw verkeer kunnen onderscheppen.

Mensen kunnen beter 4G of een mobiele hotspot gebruiken. Een persoonlijke hotspot fungeert als een privé wifi-schild en biedt een veilige verbinding voor online activiteiten. Als mensen die mogelijkheid niet hebben, dan moeten ze een VPN gebruiken. Die versleutelt al hun verkeer, waardoor het veel moeilijker wordt voor cybercriminelen om gegevens te onderscheppen. Mensen kunnen goed voorbereid op vakantie gaan door updates van hun smartphone uit te voeren voordat ze vertrekken. Updates bevatten belangrijke beveiligingspatches die smartphones beschermen tegen de nieuwste dreigingen. Ook is het verstandig als mensen hun smartphone dagelijks even uit- en aanzetten om tijdelijke bestanden en schadelijke processen te wissen.