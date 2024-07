Vacanze col Cuore opent nieuw Glamping Resort aan het Trasimenomeer

Op zondag 7 juli werd het nieuwste Glamping Resort van Vacanze col Cuore, Trasimeno Glamping Resort, feestelijk geopend door de burgemeester van het dorp en ambassadrice van Vacanze col Cuore; Irma Knol. Gelegen op de grens van de betoverende regio’s Umbrië en Toscane, biedt dit Glamping Resort een unieke combinatie van adembenemende landschappen en prachtige vergezichten over het Trasimeno meer tijdens een verblijf in een van de vele accommodaties of op een van de kampeerplaatsen.

Loek van der Loo, eigenaar van Vacanze col Cuore zegt vol trots tijdens de opening: “25 jaar geleden was dit al een topbestemming toen ik vanuit Nederland een touroperator runde. Het was mijn persoonlijke droom om dit mooie bedrijf ooit zelf te mogen runnen. Dat is nu gelukt!”

Het Trasimeno Glamping Resort beschikt over een breed scala aan accommodaties, waaronder luxe safaritenten, Air Lodges, comfortabele stacaravans en ruime kampeerplaatsen (met en zonder privé sanitair). In totaal zijn er 18 verschillende type accommodaties geschikt voor twee tot acht personen. Je verblijft hier heerlijk met zijn twee, het gezin of zelfs met de hele familie. Elk verblijfstype is zorgvuldig ontworpen om gasten een vakantie van comfort, luxe en rust te bieden.

Gasten kunnen genieten van diverse faciliteiten van topkwaliteit, zo is er een heerlijk zwembad met een speciale Spotty Lagune’, een winkeltje, sportvelden, een theater, een charmant klein meertje (niet om in te zwemmen) en een strandje waar je lekker kunt zonnen. Er zijn ook sups en kano’s te huur waarmee je ontspannen over het meer kan peddelen en een frisse duik kunt nemen. De Italiaanse keuken proef je in het sfeervolle bijhorende restaurant met prachtig uitzicht op het meer en dat allemaal zonder het Glamping Resort af te moeten.

Ook aan de kleintjes is gedacht, op het Trasimeno Glamping Resort is er het gehele seizoen een internationaal animatieteam aanwezig dat Nederlands spreekt met een variërend programma voor jong en oud. Activiteiten zoals knutselen, shows, sport- en wateractiviteiten, spellen en mini disco’s behoren allemaal tot het programma. Verder maakt de mascotte van Vacanze col Cuore ‘Spotty’ de vakantie voor de kleintjes helemaal compleet. Kinderen kunnen hier veilig spelen, het Resort is autovrij.

Het nieuwe Trasimeno Glamping Resort is het negende Resort van Vacanze col Cuore, waarvan er acht Resorts zich in Italië bevinden en een in Nederland. Het Trasimeno Glamping Resort biedt de ultieme Glamping ervaring in Umbrië, een regio die bekend staat om zijn rijke geschiedenis, kunst, cultuur en culinaire tradities.Voor meer informatie bezoek je de website van Trasimeno Glamping Resort. “Umbrië is heel natuurlijk en ruraal en daardoor bij veel Nederlanders nog onontdekt” zegt Loek van de Loo. Volgens hem gaat dit echt een topbestemming worden.

Over Vacanze col Cuore

Van Amerikaanse schoolbussen tot safaritenten en van ruime stacaravans tot Airstreams met jacuzzi – de glamping accommodaties van het familiebedrijf Vacanze col Cuore in Italië en Nederland zorgen gegarandeerd voor veel wow-momenten. Wat maakt ze speciaal? De negen Resorts liggen allemaal in populaire vakantieregio’s, maar enigszins weg van de toeristische hotspots en dus midden in de natuur. Achter Vacanze col Cuore staat de familie van de Loo. Loek van de Loo is al 40 jaar actief in de kampeer- en Glampingbranche en heeft meerdere prijzen gewonnen. Meer informatie over Vacanze col Cuore is te vinden op www.vacanzecolcuore.com