Lunchroom of koffiebar populairste bijbaan in horeca

De horeca is een populaire sector onder jongeren om in bij te verdienen. 24% van de jongeren werkt het liefste in de horeca op de vloer als bedieningsmedewerker, achter de bar of als barista bij een lunchroom of koffiebar, tegenover 12% op de vloer in de afwas of als hulpkok. Jongeren hebben echter wel een duidelijke voorkeur voor overdag werken in de horeca: 56% van degenen die horeca aantrekkelijk vinden, werkt het liefst overdag, 53% ook in de avond in restaurants. Slechts 25% heeft een voorkeur voor werken in de kroeg of discotheek. Het minst populair is bijverdienen in bedrijfscatering of kantines. Dat blijkt uit De Bijbanen Barometer uitgevoerd door DirectResearch in opdracht van digitaal uitzendplatform NOWJOBS.

Eén op de vijf jongeren tussen de 16 en 28 jaar met een bijbaan werkt naast hun opleiding gemiddeld 24 uur per week of zelfs meer (n=274). Eén van de belangrijkste aspecten waar een bijbaan voor hen aan moet voldoen is flexibiliteit in werkuren en rooster. Waar ze echter de meeste waarde aan hechten is een goed uurtarief: 65% van de jongeren vindt dit het belangrijkste. Naast salaris kan een werkgever bijverdieners ook blij maken met een fijne werksfeer, bonussen of fooien en weekend- en feestdagtoeslagen. Eén derde van de jongeren werken liever doordeweeks in plaats van in het weekend. Slechts 15% werkt liefst alleen in het weekend en niet doordeweeks.

Lokale en kleinschalige horecaonderneming heeft de voorkeur boven landelijk bekende ketens

Opvallend is dat 47% van de jongeren het liefst werkt voor een lokale en kleinschalige horecagelegenheid. Slechts 21% heeft de voorkeur voor een landelijk bekende keten. Denise Geurtsen, Country Manager Nederland van NOWJOBS geeft aan dat het onderzoek belangrijke inzichten geeft in de motivaties, keuzes en wensen van Nederlandse jongeren over hun werk. “Veel horecaondernemers hebben te maken met personeelstekorten, en inzicht in behoeftes kan hen helpen meer bijverdieners aan zich te binden voor langere tijd. Een belangrijk resultaat uit het onderzoek is bijvoorbeeld dat jongeren graag veel willen werken. Bijna een kwart (23%) van degenen die actief op zoek zijn naar een bijbaan zegt graag 24 uur per week of meer te willen werken. Van de bijverdieners is het 27%. Flexibiliteit in werkuren en een rooster op wekelijkse basis vinden zij wel heel belangrijk. Het is slim om hier als werkgever dus ruimte in te bieden.”

Zekerheid, stabiliteit en structuur in bijbaan Een ander opvallend resultaat is dat jongeren vooral zeggen op zoek te zijn naar zekerheid, stabiliteit en structuur in hun bijbaan. 68% geeft ook aan het liefst langer dan een jaar bij een bijbaan te willen blijven. Als een werkgever jongeren flexibiliteit geeft, zijn ze loyaal aan het bedrijf en willen ze langer blijven. Dat zorgt voor continuïteit op de werkvloer. ”De zomer is in aantocht en voor veel horecaondernemers is het noodzaak de roosters te kunnen vullen, inclusief pieken op drukke dagen. Als je meedenkt in de wens om flexibel te kunnen werken, betekent dat je een grotere poule nodig hebt van flexibele bijverdieners. Die lijken misschien lastig te vinden, maar via de NOWJOBS app vind je gemakkelijk personeel. Wij werken met een poule aan beschikbaar, kwalitatief horecapersoneel dat snel inzetbaar is. We zijn blij dat we als digitaal uitzendplatform horecaondernemers kunnen ondersteunen in de nog altijd uitdagende arbeidsmarkt,” aldus Geurtsen.