Hotels gaan klanten lagere prijzen bieden dan Booking

De prijzen voor Nederlandse hotelkamers gaan omlaag. Onder druk van toezichthouders schrapte Booking deze week in de Europese Unie de regel die het hotels verbiedt op eigen sites lagere prijzen aan te bieden dan op het platform. Door het verdwijnen van deze prijsafspraak kunnen hotels op prijs met het platform gaan concurreren, zo leert een rondgang door de sector.

Directeur Nico Evers van Westcord Hotels denkt dat de prijzen van hotelkamers inderdaad zullen zakken. ‘Ik verwacht dat wij de hotels 5% tot 10% goedkoper zullen aanbieden dan op Booking.’ De Amsterdamse Conscious Groep voorziet eenzelfde prijsdaling, aldus ceo Marco Lemmers.

‘Het verdwijnen van die prijsregel is heel goed nieuws voor de horeca’, zegt Stef Driessen, bankier leisure bij ABN Amro. ‘Ik verwacht dat prijzen van hotelkamers met 4% tot 5% zullen dalen.’

Westcord Hotels, eigenaar van onder meer Hotel New York in Rotterdam, vocht jarenlang tegen de prijsafspraak. Evers: ‘Natuurlijk willen we meer direct verkopen via onze eigen kanalen. Dat scheelt 18% aan commissie.’ Bij zijn hotelketen komt 40% van de boekingen via Booking en Expedia. ‘We betalen per jaar meer dan €1 mln aan Booking.’

De prijsafspraak die Booking deze week in de hele EU schrapte was al niet meer toegestaan in onder meer Duitsland en Frankrijk. Het bedrijf kwam er begin dit jaar verder mee in het nauw door een Spaanse megaboete van €490 mln voor het overtreden van concurrentieregels. Het laatste zetje kwam vanuit Brussel. Booking valt sinds enkele maanden onder een strenge digitalemarktenwet (DMA) die dergelijke afspraken verbiedt. Een boete kan oplopen tot 10% van de wereldwijde omzet.

Het in Amsterdam gevestigde Booking vindt de afspraak een logisch onderdeel van zijn werkzaamheden. Anders vinden mensen een hotel via Booking maar klikken daarna door naar de hotelwebsite ‘en vervolgens zouden we niks betaald krijgen voor onze diensten’, stelt ceo Glenn Fogel.

Bron: FD