ANWB: 1 op de 3 start pas paar dagen voor vertrek

De zomervakantie is voor veel Nederlanders de belangrijkste vakantie van het jaar. De meeste vakantiegangers kiezen ervoor om met de auto op pad te gaan. Uit een recente ANWB-ledenpeiling blijkt dat de voorbereiding van de autoreis sterk uiteenloopt. Een derde van de leden begint een paar dagen voor vertrek, terwijl 1 op de 5 een maand voor vertrek start met de voorbereidingen.

De meeste leden kiezen voor de auto als favoriet vervoermiddel omdat ze van alles mee kunnen nemen, ze ter plekke de auto kunnen gebruiken of vanwege het gevoel van vrijheid. Deze zomer staan er flinke afstanden (heen- en terugreis tussen de 1000 – 3000 km) op het programma. Toch zijn er ook zorgen, zoals verkeersdrukte en files (29%) en autopech (24%). Een op de drie heeft geen zorgen over de vakantierit.

Ruim de helft van de leden checkt de auto zelf voor de vakantierit door de bandenspanning te controleren, daarnaast denken zij aan de auto schoon te maken, ruitensproeiervloeistof en olie te checken en bij te vullen. Ruim 35 procent brengt zijn auto voor een vakantieservicebeurt naar de garage. Een op de zes vakantiegangers doet helemaal niets aan voorbereiding en vertrouwt op de conditie van de auto.

Ondanks de angst voor autopech kijkt twee derde van de vakantiegangers voor vertrek niet naar de pechhulpverzekering of geeft aan al de juiste verzekering te hebben. Een derde regelt dit wel nog voor vertrek; voor de auto, met caravan of aanhangwagen of voor de camper.

Verdere voorbereidingen omvatten het uitstippelen van de route, het maken van een paklijst, weten wat er verplicht mee moet in de auto, en het uitzoeken welke tol- en milieuvignetten er nodig zijn. Opvallend is dat 80 procent van de ANWB-leden niet uitzoekt wat de autoreis voor de zomervakantie gaat kosten, maar 75 procent tijdens de vakantierit wel let op de brandstofprijzen onderweg.

In de auto gaan deze zomervakantie veel (verplichte) spullen mee, zoals veiligheidshesjes, een gevarendriehoek, een schadeformulier, een EHBO-doos, een paraplu, gereedschap en een reservesleutel. De helft van de leden neemt een reservewiel mee, en een derde heeft een reparatiesetje in de auto.

De route wordt door de leden vaak vooraf gepland. Bij het kiezen van de route wordt rekening gehouden met knelpunten zoals files en werkzaamheden en de kortste route. De meeste vakantiegangers vertrekken ’s ochtends (70%), gevolgd door ’s nachts of ’s middags.

Een goede voorbereiding voor de lange autoreis kan veel problemen onderweg en op de vakantiebestemming voorkomen. De ANWB adviseert aan Nederlanders die deze zomer een lange autorit maken om tijdig een zomercheck zelf of bij een garage uit te laten voeren. Door de lange wachttijden bij garages en voor auto-onderdelen kan onderhoud of reparaties, soms langer duren dan verwacht. Ook is het advies om een reservewiel of zogenoemde thuiskomer mee te nemen in de auto en op tijd te denken aan de pechhulpverzekering met de juiste dekking, verplichte vignetten en milieustickers.

Deze ledenpeiling is gehouden in mei 2024 onder 1011 ANWB-leden die met de auto op zomervakantie gaan in de periode 6 juli t/m 1 september 2024.