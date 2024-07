Prijsvergelijkingen en gebruiksvriendelijkheid bepalend bij keuze van vakantieboekingssites

Digital specialist Snakeware uit Sneek heeft recentelijk een onderzoek uitgevoerd naar de voorkeuren van consumenten bij het kiezen van zoek- en boekwebsites voor vakanties. Uit het onderzoek blijkt dat prijsvergelijkingen (32,5%) en gebruiksvriendelijkheid (30,0%) de belangrijkste factoren zijn voor Nederlandse vakantiegangers. Betrouwbare recensies (23,5%) volgen op de derde plaats, terwijl real-time beschikbaarheid (11,0%) minder belangrijk wordt gevonden.

Prijsvergelijkingen en gebruiksvriendelijkheid cruciaal

Bij de keuze voor een zoek- en boekwebsite vindt 32,5% van de respondenten prijsvergelijkingen het belangrijkst. Mannen (35,1%) hechten hier iets meer waarde aan dan vrouwen (30,2%). Gebruiksvriendelijkheid wordt door 30,0% van de respondenten als belangrijkste factor genoemd, waarbij dit voor mannen (34,0%) belangrijker is dan voor vrouwen (26,4%). Vrouwen (29,2%) hechten overigens aanzienlijk meer waarde aan betrouwbare recensies dan mannen (17,0%).

Leeftijd en gezinssituatie beïnvloeden voorkeuren

De voorkeur voor prijsvergelijkingen is het sterkst onder de leeftijdsgroep 30-39 jaar (50,0%). Gebruiksvriendelijkheid is daarentegen het belangrijkst voor de leeftijdsgroep 50-59 jaar (45,7%). Gezinnen met kinderen onder de 18 jaar hebben een duidelijke voorkeur voor prijsvergelijkingen (42,5% voor jongste kind t/m 12 jaar) en gebruiksvriendelijkheid (37,0% voor huishoudens zonder kinderen onder de 18).

Milieuvriendelijke reisopties minder populair

Slechts 27,5% van de respondenten geeft aan te willen overstappen naar een zoek- en boekwebsite die milieuvriendelijke reisopties promoot, ookals dit betekent dat de prijzen hoger zijn. Dit percentage is hoger onder jongere respondenten (32,7% van de 16-29-jarigen) en huishoudens zonder kinderen (31,9%).

Steun voor lokale aanbieders

Bijna de helft (43,0%) van de respondenten is bereid meer te betalen voor een vakantie als zij via een Nederlandse zoek- en boekwebsite boeken, om zo lokale aanbieders te ondersteunen. Deze bereidheid is het hoogst onder mannen (43,6%) en respondenten van 60 jaar en ouder (48,2%). Ate van der Meer van Snakeware: “Ons onderzoek toont aan dat prijsvergelijkingen en gebruiksvriendelijkheid de meest bepalende factoren zijn voor consumenten bij het kiezen van zoek- en boekwebsites voor vakanties. Hoewel er een groeiende interesse is in milieuvriendelijke reisopties, is de bereidheid om hiervoor meer te betalen nog relatief laag. Echter, een significante groep is bereid om meer te betalen voor boekingen via Nederlandse platforms om lokale aanbieders te steunen.”