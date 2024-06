Zes nieuwe etappes voor Pelgrimsroute Het Ziltepad langs Waddenkust

Na een succesvolle proef in 2023 is de pelgrimsroute langs de Waddenkust uitgebreid met nieuwe etappes. Dit zogeheten Ziltepad, dat je lopend of per fiets langs de ‘ruige rand van het noorden’ voert, heeft sinds vrijdag 21 juni zes nieuwe etappes in Groningen en Friesland. Deelnemers gaan langs de kustlijn, kunnen historische kerken vanbinnen bekijken en in enkele zelfs overnachten. Doel van deze ‘mini-retraites’ is om tot bezinning te komen.

Afgelopen jaar startte een proef met de pelgrimsroute langs de kustlijn, dat tot het werelderfgoed behoort. Initiatiefnemers Groninger Kerken en Stichting Alde Fryske Tsjerken vroegen mensen om de route te testen. De belangstelling overtrof alle verwachtingen: in plaats van de verwachte 150 deelnemers waren er meer dan 500. Zij testten drie etappes van elk ongeveer 17 kilometer tussen het Oostrum en Hornhuizen. De proeflopers, die vooral uit de regio kwamen, waren verrast door de afwisseling van lege landschappen, dorpskernen en markante kerken die ze in hun eigen achtertuin tegenkwamen. “Het vertraagt je, nu zie je pas hoe bijzonder het is”, was een van de reacties.

Vertragen

Vanwege het succes van de proef, krijgt Het Ziltepad een vervolg in vaste vorm en is het aantal etappes uitgebreid. Er zijn zes nieuwe routes bijgekomen in Groningen en Friesland, waarbij verschillende kerken langs de route hun deuren openen. In enkele eeuwenoude gebouwen kun je, als een echte pelgrim en op primitieve wijze (op een stretcher), ook overnachten. De bedoeling is dat er zo meerdaagse tochten kunnen worden gemaakt, waarbij wordt ingespeeld op de behoefte aan bezinning, rust en meditatie. Want vertragen, loskomen van de dagelijkse beslommeringen; dat is waar het om draait.

De kartrekkers van het project zijn verguld met de interesse. Ze streven ernaar om mensen uit alle hoeken van Nederland en ver daar buiten kennis te laten maken met de ruige rand van het Noorden. “Je voelt je meteen anders als je in het noorden van Fryslân en Groningen komt”, zegt directeur Atze Jan de Vries van Stichting Alde Fryske Tsjerken. “Dichtbij de natuur en de zee. Stille landschappen, karakteristieke dorpen en kerktorens die de horizon bepalen. Het Ziltepad bundelt je beleving van deze weidse gebieden, cultuur en het tijdloze van eeuwenoude kerken.” Zijn evenknie van de Groninger Kerken, Patty Wageman, voegt daaraan toe: “Landschap en erfgoed, stilte en wind, kunst en cultuur zijn de ingrediënten voor verbinding en bezinning. Onze kerken zijn als tijdmachines. Bij elk bezoek pel je een laagje af van de geschiedenis van de plek, het dorp, het land en zijn bewoners.”

Over Het Ziltepad

Het Ziltepad is een meerjarenproject. Uiteindelijk moet de route in 22 etappes de 22 kerken tussen Den Helder en Termunten bij de Duitse grens met elkaar verbinden. Dat gebeurt gefaseerd. Volgend jaar staat de lancering van zeven routes in Noord-Holland op het programma. Ten slotte volgen de laatste zes etappes met evenzoveel kerken in Groningen en Friesland. Deelnemers kunnen elke route bij de kerken laten afstempelen en zo in totaal 22 unieke stempels bemachtigen. Over de kerken en haar verhalen zijn ook speciale podcasts ontwikkeld. Meer informatie: https://www.visitwadden.nl/het-ziltepad

Het Ziltepad is een gezamenlijk initiatief van de Groninger Kerken en Stichting Alde Fryske Tsjerken, in samenwerking met Visit Wadden. Het project is mede mogelijk gemaakt door Het Waddenfonds, Mondriaan Fonds, Stichting Vrienden op de Fiets, Provincie Noord-Holland, Provinsje Fryslân, Provincie Groningen, FB Oranjewoud en het Cultuurfonds.