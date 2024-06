Ontrafel de techniek om je heen in nieuwe familietentoonstelling Technium

vanaf 5 juli in NEMO Science Museum in Amsterdam

De nieuwste game, onze kleding, de fiets, trein of tram die ons van A naar B brengt… Alles om ons heen dat door mensen is gemaakt, is techniek. Het is zo vanzelfsprekend, dat we het bijna niet meer zien. Maar welke technologische ontwikkelingen zitten er verstopt in je smartphone? En hoe komt een fiets eigenlijk in beweging? Wat is er allemaal nodig om t-shirts duurzaam te produceren? Ontdek het in de nieuwe familietentoonstelling Technium op de compleet vernieuwde tweede verdieping van NEMO. Technium is vanaf 5 juli 2024 te bezoeken in NEMO Science Museum in Amsterdam.

Over Technium

Op de vernieuwde verdieping Technium ontrafelen bezoekers de techniek om hen heen en ervaren ze hoe we technologie ontwerpen, maken en gebruiken om de wereld om ons heen te veranderen. NEMO wil meegeven dat technologie overal is en dat we niet zonder kunnen. Maar vooral dat het aan de mens zelf is hoe techniek en technologie ingezet wordt, bijvoorbeeld voor een gezondere en meer duurzame wereld. Daarom is er ook aandacht voor de invloed van de mens en de effecten van technologiegebruik zoals uitputting van natuurlijke bronnen en productie van afval. En zien bezoekers hoe ontwerpers en engineers nieuwe technologische oplossingen ontwikkelen.

Géke Roelink, directeur van NEMO Science Museum: “Technologie is werkelijk overal. Maar wat betekent dat eigenlijk voor de mens? En voor de wereld? Met deze nieuwe tentoonstelling tonen we bezoekers de relatie tussen mens en technologie. We laten ze de wereld om hen heen op een andere manier ontdekken.”

In herkenbare elementen als een fabriek, een kledingwinkel, een garage en een bouwplaats ontdekken bezoekers de technologie uit het dagelijks leven. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld een schoonmaakrobot programmeren, ontdekken hoe ze een ontwerp voor een fiets tot een goed eindproduct maken en een stad tot leven brengen door de juiste energiebronnen in te zetten.

Een van de pronkstukken van Technium is de imposante Fabriek van maar liefst acht meter hoog. Hierin laten bezoekers tennisballen een parcours afleggen met machines en uitvindingen als de schroef van Archimedes, een springveer, combinatietandwielen, een spiraallift en een draaimolen.

Nadenken over afval

In Nederland produceren we gemiddeld 35 vuilniszakken restafval per persoon per jaar. In de Contemplatiecontainer, bedacht door kunstcollectief Hotmamahot, stappen bezoekers in een ondergrondse container die bovengronds is gemaakt. De container nodigt uit tot reflectie op de hoeveelheid afval die we produceren en de gevolgen van alles wat we aan technologie gebruiken. Aan de binnenzijde is de container bekleed met spiegelwanden, zodat er een caleidoscopisch effect ontstaat. De hoeveelheid afval die de bezoeker ziet is daardoor oneindig. In de container kan de bezoeker zitten op grote afvalzakken.

Naaiatelier de Klos

Er is veel energie, grondstof en water nodig voor het maken van spullen. Dat geldt ook voor iets alledaags als een t-shirt. In het atelier maak je als bezoeker diverse keuzes in de productieketen van een t-shirt – van het ontwerp tot materiaalkeuze en van fabricage tot distributie – om inzichtelijk te krijgen hoe het proces duurzamer gemaakt kan worden en hoe dit uiteindelijk de verkoopprijs beïnvloedt.

Ontwerp een droomfiets

Of een ontwerp goed werkt, hangt deels af van de omgeving waar het in wordt gebruikt. Zo zijn er fietsen voor in de stad, voor in de bergen, fietsen om spullen mee te vervoeren of fietsen om mee te racen. Elk type fiets is ontworpen voor een andere situatie en omgeving. In het Fietslab kan de bezoeker fietsonderdelen uitkiezen om zelf een droomfiets samen te stellen en te testen.

Nieuwe proefjes op NEMO Ontdek

Ook thuis kunnen families aan de slag met elementen uit de nieuwe tentoonstelling. Het online proefjesplatform NEMO Ontdek wordt uitgebreid met nieuwe proefjes die aansluiten bij Technium. De proefjes zijn vanaf 5 juli te vinden op nemosciencemuseum.nl/ontdek

Partner

Techniumwordt mede mogelijk gemaakt door VriendenLoterij, hoofdpartner NEMO Science Museum.

Beeldmateriaal: fotograaf DigiDaan.