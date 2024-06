Zomer 2024 breekt records

Deze zomer gaan er aanzienlijk meer Nederlanders op vakantie dan vorig jaar. Volgens het laatste vakantieonderzoek van de ANWB geeft maar liefst 73 procent van alle Nederlanders aan dat ze deze zomer op reis gaan, vergeleken met 65 procent vorig jaar. De favoriete bestemmingen binnen Europa zijn: Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en België. Ook opvallend: deze zomer worden meer (+5%) intercontinentale reizen gemaakt. 15 procent viert deze zomervakantie buiten Europa.

Meer mensen hebben dit jaar de zomervakantie geboekt. Vooral in mei werd er meer geboekt. Een vijfde van de mensen heeft de komende zomervakantie zelfs al in 2023 vastgelegd. Toch zegt ook een derde dat de vakantie te duur is door de gestegen prijzen. Vorig jaar zei 31 procent hierop korter op vakantie te gaan, dit jaar zegt 37 procent te kiezen voor een goedkopere bestemming. Denk daarbij aan Albanië of Slovenië.

Ook extreme temperaturen in Zuid-Europa doen steeds meer mensen kiezen voor een andere bestemming. Vorig jaar koos 10 procent voor een andere, koelere bestemming. Dit jaar zegt bijna 17 procent extreme hitte in het hoogseizoen te mijden door meer in het midden en noorden van Europa te vertoeven. Opvallend, een even grote groep zegt juist Zuid-Europa op te zoeken vanwege de garantie op warm weer.

Duitsland populairst

De autovakantie (19%) blijft het populairst. Gevolgd door de strandvakantie (15%), kamperen (11%) en een stedentrip in het buitenland (9%). Bij de populairste landen hebben Frankrijk en Duitsland stuivertje gewisseld. Het verschil is klein, maar Duitsland is dit jaar de populairste buitenlandse bestemming. Buiten Europa gaan Nederlanders graag naar de VS, Nederlandse Antillen, Mexico, Thailand, Turkije, Marokko en Egypte.

Nederland is de bestemming voor 30 procent van de vakantiegangers. Gelderland, Limburg en Drenthe krijgen de meeste Nederlanders op bezoek. Nederlanders gaan deze vakantie; uiteten, naar het strand, winkelen en wandelen door de natuur. Daarnaast worden er veel kastelen, kerken, musea, attractieparken en dierentuinen bezocht.

De auto is veruit het favoriete vervoersmiddel (55%), gevolgd door het vliegtuig (32%) en de trein (7%). Duurzaamheid is deze vakantie minder belangrijk. De groep mensen die zegt dat ze ‘gedurende het jaar voldoende duurzame keuzes maakt, op vakantie even niet want dan is het tijd voor ontspanning’ is gestegen van 23 naar 26 procent. De groep mensen die duurzaamheid belangrijk vinden en daar ook voor wil betalen, is geslonken van 17 naar 13 procent.

50% gaat een of twee weken op vakantie

28% gaat langer dan twee weken

20% heeft al een vakantie voor in het najaar geboekt

37% zet iedere maand geld opzij voor de vakantie

De schoolvakantie voor de regio Zuid duurt van 6 juli t/m 18 augustus, voor de regio Midden van 13 juli t/m 25 augustus en voor de regio Noord van 20 juli t/m 1 september.