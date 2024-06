Verkoop vakantiehuizen loopt terug maar prijzen blijven hoog

In 2023 daalde de verkoop van vakantiehuizen flink vergeleken met een jaar eerder. Toch nam de gemiddelde verkoopprijs licht toe tot €228.000. Dat is mede het gevolg van een hoger verkoopaandeel van duurdere huizen. Een op de tien verkochte vakantiehuizen ging afgelopen jaar voor meer dan €500.000 van de hand, zo meldt makelaarsvereniging NVM op basis van cijfers van de aangesloten leden.

In 2023 werd het laagste aantal vakantiehuizen verkocht in zeven jaar tijd. Dat komt mede door de verhoging van de overdrachtsbelasting aan het begin van dat jaar van 8% naar 10,4%. Veel vakantiehuizen werden in 2022 versneld aangekocht, waarbij de verkoop nog plaatsvond tegen het lagere tarief.

Bron: FD