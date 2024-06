Strop voor Amsterdams pretparkbedrijf na breuk met Plopsa

Een pretparkenbedrijf dat onderdeel is van Momentum Leisure, beide gevestigd in Amsterdam, heeft een schadevergoeding van €3,4 mln betaald aan Plopsa. Dat Belgische bedrijf dwong betaling af via de rechter, in een zaak die draait om het verbreken van een beheerovereenkomst voor Poolse pretparken.

De Nederlanders bezitten drie parken in Polen, waarvan die in Gdansk later deze maand de deuren opent. Het beheer van de andere parken lag tot vorig jaar bij partner Plopsa, dat bekend is van meerdere pretparken in België, Duitsland en Nederland (Coevorden).

Het Momentum-dochterbedrijf Leisure & Holiday Parks Poland bv zegde de beheerovereenkomst op omdat het vond dat het wegsturen van Plopsa-ceo Steve Van den Kerkhof vorig jaar zeer nadelige gevolgen had voor de Poolse parken.

Beide partijen kwamen een vergoeding van €3,4 mln overeen voor het beëindigen van de beheerovereenkomst. Maar de Belgen hadden die op de afgesproken datum in december niet ontvangen. Plopsa liet rond de jaarwisseling beslag leggen bij Momentum Leisure en stapte naar de Ondernemingsrechtbank in Antwerpen om betaling af te dwingen, blijkt uit een vonnis van medio april dat in handen is van het FD.

Momentum Leisure opende in 2018 samen met Plopsa zijn eerste pretpark in Polen. De Belgen leverden onder licentie bekende figuren zoals Maya de Bij en hebben een belang van 21% in de parken. Particulieren participeerden via Momentum Leisure, net als het Amsterdamse private-equitybedrijf Momentum Capital. Bestuurders van die investeerder zitten ook in het bestuur van Momentum Leisure en zijn dochterbedrijf Leisure & Holiday Parks Poland bv.

Momentum Leisure ontvouwde vorig jaar plannen voor nog eens zeven parken in Centraal-Europa. De investeringen van inmiddels €150 mln zullen daarmee verdubbelen naar €300 mln, aldus het bedrijf.

Plopsa ‘richt zich nu vooral op de thuismarkten, zoals België, Nederland en Duitsland’, zegt Didier Vuylsteke de Laps, head of business affairs bij Studio 100, het moederbedrijf van Plopsa. Als Momentum Leisure met voorstellen komt, ‘zullen wij die uiteraard ook in overweging nemen’, zegt hij. Plopsa blijft aandeelhouder in Polen en verstrekker van de licentie.

Hoe er schade is geleden door het wegsturen van Plopsa-ceo Van den Kerkhof, vanwege grensoverschrijdend gedrag, wordt niet duidelijk uit het vonnis. Het dochterbedrijf van Momentum Leisure beantwoordde vragen van het FD daarover niet. Tijdens de rechtszaak kwam het met een claim van bijna €3 mln tegen Plopsa, maar de rechter wees die af.

Bron: FD