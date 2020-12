Roompot opent volgend jaar nieuw Qurios park in Gulpen

Nieuw park met een unieke ligging in de Zuid-Limburgse heuvels

185 duurzame cottages met panoramische uitzicht op het Zuid-Limburgse heuvellandschap

Op enkele kilometers van de grens met Duitsland en België

Goes, woensdag 9 december 2020 – Op een waanzinnige locatie in de heuvels van Zuid-Limburg plant Roompot volgend jaar een nieuw Qurios vakantiepark te openen. Op steenworp afstand van het bekende drielandenpunt in Vaals komen 185 duurzame cottages die zich op perfect wijze in de heuvels van het Zuid-Limburgse Heuvelland zullen integreren en toekomstige gasten een uniek panoramisch zicht zullen gunnen. De grootste aanbieder van vakantieparken en resorts in Nederland verwacht er de eerste gasten in juli 2021 te kunnen ontvangen.

Op steenworp afstand van het gezellige Maastricht en het bekende drielandenpunt in Vaals verwacht Roompot volgende zomer zijn eerste gasten op het nieuwe vakantiepark Qurios Gulpen kunnen ontvangen. Dankzij zijn unieke locatie zal het een mooie mix aan Nederlandse, Duitse en Belgische gasten kunnen verwelkomen.

185 duurzame cottages

In totaal krijgt het park 185 duurzame gethematiseerde cottages, geschikt voor 4 tot 10 personen, waar elke type gast zich snel thuis zal voelen. De unieke ligging en het Zuid-Limburgse Heuvelland zette de architecten aan met het landschap te spelen en er de woningen perfect in harmonie met de omgeving te brengen. Iets wat ze met succes deden. zijn volledig in harmonie met de omgeving.

In de heuvel

De woningen van het type ‘Landscape’ liggen als het ware in de heuvel. De voorkant bestaat uit grote raampartijen, gecombineerd met een prachtige, stoere steen. Zowel de 4- als de 6-persoons versie zijn gelijkvloers en bieden van vanuit de gezellige woonruimte met luxe open keuken toegang tot het fijne terras met pergola. Afhankelijk van van het aantal gasten heeft het twee of drie slaapkamers, waarvan minstens een met badkamer ensuite en mogelijk een tweede badkamer.

Vierkant

Grote gezinnen of een samenstelling van verschillende zullen de 6- en 8-persoonswoningen van het type ‘Square’ ongetwijfeld als bijzonder ervaren. Het donkere hout en de vierkante vorm zijn kenmerkend voor dit moderne woningtype, dat omringd wordt door groen. De grote dakramen zijn opvallend. De Square is gelijkvloers en heeft een luxe open keuken, gezellige eethoek en comfortabele zithoek met toegang tot een fijn terras. Er zijn drie of vier slaapkamers en een of twee badkamers.

Met hoogteverschillen

De combinatie van licht en donker hout zijn kenmerkend voor de moderne woningen van het type ‘Hill’ en ‘Valley’. Beide typen zijn te vinden in een landschap met hoogteverschillen en de de grote raampartijen maken deze woningen opvallend.

De Hill telt twee verdiepingen en biedt voldoende ruimte aan 6 volwassenen. Op de begane grond vinden zij een luxe keuken met eethoek en een comfortabele zithoek. Er is toegang tot een fijn terras en er is een separaat toilet aanwezig. Op de verdieping treffen zij er de drie slaapkamers, waarvan één met badkamer ensuite. Daarnaast is er nog een tweede badkamer voor de andere gasten.

De Valley is dan weer voor 4 gasten ontworpen en gelijkvloers. De luxe open keuken, gezellige eethoek en comfortabele zithoek zijn ook hier voorzien, net als een overdekt terras. De woningen tellen twee slaapkamers en een badkamer.

Vier woningen van het type Valley zijn geschikt voor mindervaliden, hebben een aangepaste badkamer en zijn voor het park nabij het centrumgebouw gelegen.

Zelfs 3 verdiepingen

De woningen van het type ‘Forest’ hebben een speels en modern uiterlijk en zijn met hun donkere houten uitstraling terug te vinden tussen het groen. De vele raampartijen zorgen voor mooie doorkijkjes. Deze 6-persoonswoning telt drie verdiepingen. Op de begane grond zorgt de luxe open keuken voor een afscheiding tussen het eet- en zitgedeelte. Daar is toegang tot een fijn terras en een separaat toilet aanwezig. Op de eerste verdieping vinden de eerste gasten een ruime slaapkamer met badkamer. Het dakterras zal er zeker een aangename verrassing zijn. Op de tweede verdieping zijn de tweede en derde slaapkamer te vinden.

Ook de 18 ‘Tower’ woningen tellen drie verdiepingen. Deze bijzondere 4-persoonswoning heeft een opvallende indeling en is met haar lichte houten uitstraling terug te vinden tussen het groen. Vanaf de bovenste etage is het uitzicht fenomenaal! Op de begane grond vinden gasten een luxe open keuken, gezellige eethoek en comfortabele zithoek. Er is toegang tot een fijn terras. De eerste en de tweede verdieping hebben elk een ruime slaapkamer met een badkamer.

Rond

Werkelijk uniek zijn de negen woningen van het type ‘Round’! Zoals de naam niks verbergt, is deze gelijkvloerse woning praktisch ingedeeld en geschikt voor maar liefst 10 personen. De luxe keuken met kookeiland vormt het hart van het huis. De lange eettafel staat bij een grote raampartij. Natuurlijk is er ook een comfortabele zithoek en is er toegang tot een fijn terras. De woning telt vijf slaapkamers, drie badkamers.

Eén met de natuur

Zoals de beschrijving van de woningen al suggereert speelt op Qurios Gulpen de natuur een grote rol en genieten gasten met hun dierbaren van de kleine dingen; samen naar de sterren kijken, met een vergrootglas de natuur ontdekken, of gewoon één worden met het landschap.

Fraai centrumgebouw

Het fraai vormgegeven centrumgebouw zal een receptie, parkshop, recreatieruimte en brasserie herbergen. Die laatste zal gasten heerlijke streekproducten en -gerechten serveren, maar ook de jongste gasten leuke kookworkshops voorstellen. Het huren van fietsen behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. Want wie zou de prachtige omgeving niet willen ontdekken?

In het nabijgelegen dorp Gulpen zullen de jongste gasten – en ook hun ouders – het subtropisch zwemparadijs met binnen- en buitenbad helemaal geweldig vinden.

Een verblijf op het park is sinds vandaag boekbaar op de website van Roompot.

Qurios, a Roompot destination

Als grootste aanbieder van vakantiewoningen in Nederland en Europa’s nummer twee kondigde Roompot in september aan sectorgenoot Qurios over te nemen. In vijf jaar tijd kreeg Qurios 4 unieke locaties in Nederland en staan er 5 ontwikkelingen op de planning. Begin 2021 zal Roompot het eerste Qurios park sinds de overname openen in het Noord-Hollandse Callantsoog. Vandaag kondigt Roompot de ontwikkeling van het tweede project aan dat volgende zomer zijn deuren zal openen.

In 2020 staan drie Qurios parken in de Zoover top 10 “beste vakantieparken van Nederland”. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij Qurios. Alle locatie hebben een Gouden GreenKey certificering, het hoogst haalbare.

Al 16 parken aangekondigd dit jaar

De aankondiging van de komst van Qurios Gulpen is de 17de van dit jaar voor Roompot. Eerder dit jaar maakte het bekend dat de 74 Beach Villa’s op Hoek van Holland, de 90 strandhuisjes in Julianadorp en Duinresort Dunimar van Landal naar Roompot overstapten. Daarnaast plant Roompot een nieuw park in Wijdenes en in Someren te openen. In het Belgische Eksel realiseert het een nieuw natuurpark dat volgend jaar zijn eerste gasten zal ontvangen en is Roompot volop bezig met de voorbereidingen om een nieuw park in Oudenaarde te openen. Een kleine maand geleden kondigde Roompot aan de 4 bestaande en 5 geplande Qurios parken over te nemen.

Eind vorig jaar kondigde Roompot ook aan dat het 200 nieuwe vakantiewoningen in Nieuwvliet-Bad en Breskens zou bouwen door bestaande campingterreinen op te waarderen, het volgend jaar een prachtig nieuw park bij op een toplocatie aan het Veerse Meer zal openen en er een nieuw luxeresort in Haamstede in 2022 in zijn aanbod komt.

Roompot sluit niet uit dat het dit jaar nog nieuwe plannen zal aankondigen.