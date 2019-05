Roompot-oprichter stapt in onderwijs

Henk van Koeveringe, vermogend geworden met de verkoop van Roompot Vakanties, steekt 4 miljoen euro in de oprichting van een particuliere vmbo-opleiding. Het wordt een zogeheten flexibele leerweg, waarbij persoonlijke aandacht voor de leerling leidt tot een ‘maatwerkdiploma’. Het idee is dat leerlingen in een tweejarige brugklas de mogelijkheid krijgen te wennen aan het voortgezet onderwijs en vakken te volgen op verschillende niveaus en in een verschillend tempo. Na de eerste twee jaar volgt een keuze tussen een verdere opleiding op vmbo-niveau, mavo of havo-vwo. Ook bij deze opleidingen heeft elke leerling de mogelijkheid om op zijn of haar eigen niveau de vakken te volgen. Bijvoorbeeld Nederlands op havo-niveau, terwijl wiskunde op vmbo-niveau wordt gedoceerd en geëxamineerd. De school zal gevestigd zijn in Breda. Van Koeveringe werkt voor de oprichting samen met Winford, een aanbieder van particulier onderwijs. ‘Wij dragen de risico’s voor het gebouw en hebben een eigen onderwijsdeskundige aangetrokken’, zegt de Zeeuwse ondernemer. ‘Winford assisteert ons bij de uitvoering.’ De investering komt uit eigen zak. Van Koeveringe werd bekend met Roompot Vakanties, dat uitgroeide van één Zeeuwse camping tot een multinational met bungalowparken en campings in binnen- en buitenland. In 2016 verkocht hij zijn bedrijf voor enkele honderden miljoenen euro’s aan de Franse participatiemaatschappij PAI Partners. Hij is al geruime tijd actief als investeerder. Waarom nu het onderwijs? Van Koeveringe zegt bij te willen dragen aan kansen voor jongeren. ‘Ik ben niet iemand die een school in Peru begint, maar houd het liever dicht bij huis. Net als in de zorg denk ik dat het efficiënter en beter kan. Deze methode sluit aan bij waar Paul Rosenmöller, de voorzitter van de VO-Raad, zich hard voor maakt.’ Het maatwerkdiploma is een relatief nieuwe manier van onderwijs. Het vorige kabinet besloot experimenten toe te staan. Er is ook kritiek. Het zou bij veel kinderen tot keuzestress leiden of juist keuzeluiheid, omdat ze minder hun best hoeven te doen voor vakken waar ze minder goed in scoren. De vraag is of Rosenmöller bij zijn plannen een rol heeft voorzien voor een particulier bedrijf als Winford, waar ouders diep in de buidel moeten tasten (tot wel €23.000 per jaar) om hun kinderen kleinschalig onderwijs te bieden. ‘Het kost geld’, erkent Van Koeveringe. ‘Maar er is geen andere manier om geld te steken in onderwijsvernieuwing. Als ik me als investeerder meld bij een publieke school, sta ik binnen drie minuten weer buiten.’De oud-Roompot-baas sluit niet uit dat in de toekomst meer scholen het licht zullen zien: ‘We zijn niet in concurrentie met publieke instellingen. De kennis die we bij de Winford Academy Breda opdoen, houden we niet voor onszelf. Dus ik hoop dat de resultaten weerklank vinden en dan ligt een verdere uitrol in Nederland in de lijn der verwachting.’

Bron: het Financieele Dagblad.