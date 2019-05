Landal GreenParks krijgt er een vakantiepark bij in de Noord-Hollandse duinstreek tussen de dorpen Bergen en Schoorl. Hier worden 72 luxe recreatie-woningen ontwikkeld, waarvan Landal de exclusieve verhuur en het beheer gaat verzorgen. De eerste Landal-gasten kunnen naar verwachting zomer 2020 worden verwelkomd. Landal Berger Duinen wordt een uniek vakantiepark met volop mogelijkheden voor zowel actieve als ontspannende vakanties. De in totaal 72 luxe recreatiewoningen passen qua architectuur, uitstekend in deze mooie omgeving. De verschillende woningtypen variëren in grootte (4-, 6- en 8-persoons). Naast de comfort-woningen hebben een aantal typen een luxe of zelfs een extra luxe wellnessuitvoering, met onder andere een loungebath (incl. buitenhaard) en een rieten dak. Er komt een receptiegebouw met een kleine minimarkt en fietsverhuur. Voor verdere faciliteiten kunnen gasten een beroep doen op de uitgebreide voorzieningen in de nabijgelegen dorpen Schoorl en Bergen.

Aantrekkelijke omgeving

Landal Berger Duinen vormt een uitstekend startpunt voor wandelingen door de Schoorlse Duinen en het strand. Het duingebied is bovendien opgenomen in het uitgestrekte fietsroutenetwerk van de Brede Duinenroute, zodat gasten ook op de fiets veel bezienswaardigheden kunnen ontdekken, waaronder bijvoorbeeld het kunstenaarsdorp Bergen, de mondaine badplaats Bergen aan Zee en het pittoreske centrum van Schoorl. Ook voor dagtrips naar historische plaatsen Alkmaar, Hoorn of zelfs Amsterdam is Landal Berger Duinen ideaal gelegen. “We hebben veel vertrouwen in de verhuur van een vakantiepark op deze fraaie locatie bij de Schoorlse Duinen. Deze streek trekt het hele jaar vele bezoekers uit binnen- en buitenland en we zijn trots om ook onze gasten deze aantrekkelijke bestemming te kunnen aanbieden,” aldus Dirk Anbeek, algemeen directeur van Landal GreenParks. “Deze uitbreiding past in onze groeiambitie. We willen onze aanwezigheid vooral versterken in bestaande markten met Nederland als belangrijke basis. Twee maanden terug kondigden we het nieuwe park Landal De Vlinderhoeve bij het Gelderse Lochem aan, Landal Kaatsheuvel opent dit najaar en we kijken uit naar de opening van Landal Berger Duinen.” Het park wordt ontwikkeld op een voormalig campingterrein door Kopare Leisure Development, dat inmiddels gestart is met de verkoop aan particuliere investeerders. Voor nformatie kijk op www.hetduyndomein.nl