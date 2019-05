Kanoparadijs Weerribben-Wieden

Nationaal Park Weerribben-Wieden is officieel het Kanoparadijs van Noordwest Europa. Met burgemeester Bats als toeschouwer op de wal peddelden de initiatiefnemers in een grote kajak door een rood-wit lint. Volgens de burgemeester is het Kanoparadijs ‘een meer realistisch alternatief voor het schaatsparadijs dat Weerribben-Wieden ook al is’.

Ondernemers, natuurorganisaties en kanoliefhebbers sloegen vorig jaar de handen ineen voor de totstandkoming van het Kanoparadijs. Ze stelden vast dat in Weerribben-Wieden de faciliteiten voor fietsers en wandelaars perfect zijn, maar dat in het waterrijke gebied juist op het water verbeteringen mogelijk waren. Provincie Overijssel bevestigde dat beeld met een mooie subsidie.

Kanoparadijs met nieuwe faciliteiten, website en kanoroutes

En dus kon bij het Buitencentrum van Staatsbosbeheer het Kanoparadijs officieel worden geopend. De afgelopen maanden werkten de initiatiefnemers samen met Weerribben-Wieden Marketing aan een website en kanoroutes. Ook zijn aanlegsteigers gerealiseerd of verbeterd en konden nieuwe kano’s worden aangeschaft. Belangrijk onderdeel is bovendien de samenwerking tussen elf B&B-accommodaties, die samen het hele gebied bestrijken en meerdaagse kanotochten aanbieden. Dat doen ze met als motto ‘Bed & Kano’. “Wij voorzien de kanoërs van een overnachtingsplek, een kano, een routekaart en een lunchpakket. En wij brengen de bagage bij de volgende bed and breakfast. Deelnemers hoeven alleen maar te kanoën”, legt Gerrit Jan Eggink uit, een van de betrokken gastheren. Burgemeester Bats van de gemeente Steenwijkerland is enthousiast over het initiatief. “We waren al het schaatsparadijs en zijn nu ook het kanoparadijs, waarbij liefhebbers veel minder afhankelijk zijn van het weer. De initiatiefnemers nodigen bezoekers uit voor een ontdekkingsreis door een gebied waarvoor superlatieven tekort schieten”, aldus de burgemeester. Hij prijst de samenwerking tussen Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Nationaal Park Weerribben-Wieden, Recreatiebedrijf De Kluft, Kano4daagse, Camping Kleine Belterwijde, Kanoschool Herbie Bird en B&B-accommodaties. Kanoërs en kajakkers vinden alle informatie voor een paar uurtjes peddelen of een meerdaagse trektocht op http://www.kanoparadijs.nl/