Monica de Vast nieuwe regiomanager bij RECRON

Per 1 juli 2019 begint Monica de Vast als regiomanager Zeeland en Zuid-Hollandse eilanden. Monica (45) is geen onbekende in onze branche. De afgelopen 3 jaar was zij directeur van Jachthaven Andijk in Medemblik. Daarvoor is zij bijna 20 jaar verbonden geweest aan Marina Port Zélande & Marina Yachting Consultancy. Eerst als havenmeester en de laatste jaren als projectmanager waar zij o.a. verantwoordelijk was voor het concept ‘Duurzame Jachthaven van de Toekomst’. Monica heeft zowel HBO Vrijetijdskunde als Bestuurskunde (master of scienes) gedaan en daarmee is zij zeer goed geschoold voor deze functie. De afgelopen twee jaar zat Monica als vicevoorzitter in het landelijk bestuur van HISWA. Met het aannemen van Monica lopen we alvast vooruit op de fusie van HISWA en RECRON. Zij kent de watersportbranche goed en kan dus niet alleen voor de verblijfs- en dagrecreatie, maar ook voor deze tak de belangen uitstekend behartigen.

Arthur van Disseldorp zal haar deze zomer inwerken en daarna gaat hij naast zijn taken als regiomanager Noord-Brabant, ook als regiomanager in Limburg aan de slag. Arthur heeft twaalf jaar met veel plezier in Zeeland gewerkt, veel projecten gedaan en belangen behartigd. Voor hem is het nu dan ook een passend moment om te veranderen. Hij is geen onbekende in Limburg. Hij heeft eerder als recreatieondernemer in Limburg gewerkt en destijds ook vijf jaar in het RECRON bestuur Limburg gezeten. Na de inwerkperiode zal Ivo Gelsing zijn taak als regiomanager Limburg neerleggen om zich volledig te focussen op zijn andere provincies: Gelderland en Utrecht.