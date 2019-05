Rollercoaster Run 2019

Op zaterdag 13 juli 2019 organiseren Fight cancer en Walibi Holland de tweede editie van de Rollercoaster Run. Het parcours van de run is een route van vijf kilometer door het park van Walibi Holland, exclusief een rit in drie achtbanen, waaronder de nieuwste Untamed. Na een succesvolle eerste editie in 2018 waarbij 232 deelnemers ruim 32.000 euro ophaalden voor onderzoek naar kanker, zal deze unieke run uitgebreid worden met een extra achtbaan. Fight cancer en Walibi Holland worden daarbij ondersteund door Radio 538. De radiozender steunt Fight cancer al 3 jaar als mediapartner. Dit jaar omarmen de Dj’s Barend van Deelen en Daniel Lippens deze unieke funrun! Barend en Daniel zullen beide een team samenstellen met luisteraars, influencers en bekende Nederlanders. Deelnemers zamelen met deze funrun zoveel mogelijk geld in voor onderzoek en maken op deze manier een vuist tegen kanker. Alle donaties die voor Fight cancer worden opgehaald gaan via KWF naar talentvolle onderzoekers. Met de organisatie van de Rollercoaster Run zetten Walibi Holland en Fight cancer zich in voor kankeronderzoek en –preventie.

Limore Noach, Directeur Fight cancer: “Eén op de drie mensen krijgt kanker in zijn of haar leven. Dat is veel te veel! Onder het motto ‘Love life. Fight cancer’ past de Rollercoaster Run perfect bij waar wij voor staan: samen een vuist maken tegen kanker door fun en goed doen te combineren.” Mascha van Till, Directeur Walibi Holland: “Iedereen komt in zijn of haar leven wel in aanraking met kanker. Omdat je het zelf krijgt of iemand in je omgeving. Als Walibi team willen wij heel graag bijdragen aan het uitbannen van deze nare ziekte. Super dat we dit kunnen doen op onze eigen wijze: de combinatie van een unieke run met onze spectaculaire achtbanen, waaronder de nieuwste: Untamed! Alles en iedereen tegen kanker.” Inschrijven kan vanaf 28 mei via www.rollercoasterrun.nl